Guerra in UcrainaZelensky: «Prepariamo degli incontri con gli inviati di Trump negli Stati Uniti»
3.12.2025 - 12:21
Dopo gli incontri di oggi con i consiglieri europei sugli sviluppi del negoziato per la pace, il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov e il capo di Stato maggiore generale Andrii Hnatov inizieranno i preparativi per un incontro con gli inviati di Trump negli USA.
Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Negli incontri odierni a Bruxelles con i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader europei, «i rappresentanti ucraini informeranno i loro colleghi in Europa su quanto appreso in seguito ai contatti di ieri con la parte americana a Mosca e discuteranno anche della componente europea della necessaria architettura di sicurezza», aggiunge Zelensky.
«Dopo Bruxelles, Rustem Umerov e Andrii Hnatov inizieranno i preparativi per un incontro con gli inviati del presidente Trump negli Stati Uniti».