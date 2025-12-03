  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Zelensky: «Prepariamo degli incontri con gli inviati di Trump negli Stati Uniti»

SDA

3.12.2025 - 12:21

Il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov incontrerà oggi a Bruxelles i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader europei. (foto d'archivio)
Il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov incontrerà oggi a Bruxelles i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader europei. (foto d'archivio)
Keystone

Dopo gli incontri di oggi con i consiglieri europei sugli sviluppi del negoziato per la pace, il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov e il capo di Stato maggiore generale Andrii Hnatov inizieranno i preparativi per un incontro con gli inviati di Trump negli USA.

Keystone-SDA

03.12.2025, 12:21

03.12.2025, 12:29

Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Negli incontri odierni a Bruxelles con i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader europei, «i rappresentanti ucraini informeranno i loro colleghi in Europa su quanto appreso in seguito ai contatti di ieri con la parte americana a Mosca e discuteranno anche della componente europea della necessaria architettura di sicurezza», aggiunge Zelensky.

«Dopo Bruxelles, Rustem Umerov e Andrii Hnatov inizieranno i preparativi per un incontro con gli inviati del presidente Trump negli Stati Uniti».

