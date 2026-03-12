  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Zelensky in missione in Europa mentre Mosca e Washington tornano a parlarsi

SDA

12.3.2026 - 20:10

Volodymyr Zelensky.
Volodymyr Zelensky.
Keystone

Volodymyr Zelensky avvia una nuova missione diplomatica in Europa per rafforzare il fronte occidentale contro Mosca, mentre sullo sfondo della crisi energetica globale e delle tensioni in Medio Oriente emergono nuovi segnali di dialogo tra Russia e Stati Uniti.

Keystone-SDA

12.03.2026, 20:10

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si appresta a cimentarsi nell'ennesima missione di «moral suasion» (persuasione morale) europea.

Prima tappa, la Romania, poi Parigi, dove incontrerà prima il presidente francese Emmanuel Macron per un tête-à-tête incentrato sulla lotta alla flotta ombra russa nonché sulla strategia per la pace giusta, dopo gli studenti di Sciences Po. Infine, probabilmente, Madrid. Anche se una data precisa non c'è ancora.

Con gli occhi del mondo puntati sul Golfo, Zelensky vuole giocare d'anticipo. «Se USA ed Europa sono forti, se non acquistano petrolio e gas russi, la guerra finirà il più rapidamente possibile», ha avvertito. Con lo Stretto di Hormuz strozzato, la partita energetica diventa infatti delicatissima e il leader ucraino lo sa bene.

I segnali sono evidenti. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov è tornato a parlare di «cooperazione» tra Russia e Stati Uniti sui mercati energetici come importante fattore di stabilità. «È troppo presto per parlarne, in questo momento, ma l'argomento è certamente oggetto di discussione», ha dichiarato.

Segnali di dialogo tra Mosca e Washington

Il negoziatore di Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, su X ha fatto sapere di aver partecipato a un «incontro produttivo» con gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner e col consigliere senior della Casa Bianca Josh Gruenbaum, i primi colloqui tra Mosca e Washington dall'inizio della guerra con l'Iran.

«Abbiamo discusso di progetti promettenti che potrebbero contribuire al ripristino delle relazioni russo-americane e all'attuale crisi dei mercati energetici globali», ha scritto Dmitriev in un post su Telegram. «Oggi molti paesi, in primo luogo gli Stati Uniti, stanno iniziando a comprendere meglio il ruolo chiave e sistemico del petrolio e del gas russi nel garantire la stabilità dell'economia globale, nonché l'inefficacia e la natura distruttiva delle sanzioni contro la Russia».

Parole tutte da verificare. Resta però il fatto che il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin si sono sentiti da poco al telefono, con lo zar intenzionato a essere «utile». Abbastanza per mettere sul chi va là Zelensky.

Le tensioni con l'Ungheria sulle sanzioni

Peraltro, pure sul fronte europeo non mancano intoppi. Il 20esimo pacchetto di sanzioni resta bloccato dal veto ungherese, così come il prestito da 90 miliardi di euro deciso a dicembre grazie all'astensione costruttiva di Viktor Orbán. Salvo poi puntare nuovamente i piedi nel quadro di una partita interna in chiave elettorale, che sta innalzando il livello di scontro con Kiev.

Budapest - dopo aver parlato con il vice ministro dell'energia russo Pavel Sorokin - ha accusato l'Ucraina di aver lanciato «diversi attacchi» contro le infrastrutture critiche del gasdotto TurkStream. «Se il gasdotto venisse interrotto, la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Ungheria e di diversi paesi dell'Europa centrale e sudorientale sarebbe a rischio», ha tuonato il ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó.

La carta dei droni e il Medio Oriente

L'altro ramo di azione è la guerra dei droni: Zelensky ha spedito nel Golfo i suoi esperti per offrire assistenza contro gli attacchi iraniani. Naturalmente è una leva, dato che sono paesi sinora rimasti ai margini, ben attenti a non entrare in rotta di collisione con il Cremlino.

«Volevamo firmare un importante accordo per la produzione di droni con gli Stati Uniti, ma avevamo bisogno dell'approvazione della Casa Bianca», ha notato il presidente ucraino. «Operano come un unico sistema e possono difendere da centinaia o migliaia di 'shahed' e missili iraniani».

«Forse gli amici americani saranno più vicini a questa decisione ora, soprattutto dopo le sfide che stiamo vivendo in Medio Oriente», ha aggiunto Zelensky. Insomma, l'ex comico, ora che finalmente ha delle carte, se le vuole giocare.

I più letti

Sfratto definitivo per Mickey Rourke dalla sua villa di Los Angeles
Colpo di scena! Federico e Linda aspettano un bambino: «L’amore che sognavamo»
Valeria Marini su Nino Frassica: «Le scuse me le deve fare pubblicamente faccia a faccia»
Friborgo: richiedente asilo minaccia polizia, che usa taser e proiettile
Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?

Guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. Schiaffo di Kiev a Orban, respinta una delegazione ungherese. Gli animi si scaldano

Guerra in UcrainaSchiaffo di Kiev a Orban, respinta una delegazione ungherese. Gli animi si scaldano

Ecco perché. «La guerra in Medio Oriente ha un solo vincitore: la Russia»

Ecco perché«La guerra in Medio Oriente ha un solo vincitore: la Russia»

L'intervista di blue News. «Un conflitto globale è possibile entro il 2027»: ecco il parere dell'esperto di geopolitica

L'intervista di blue News«Un conflitto globale è possibile entro il 2027»: ecco il parere dell'esperto di geopolitica

Guerra. È scontro aperto tra Ucraina e Ungheria, Kiev: «Sette ucraini presi in ostaggio»

GuerraÈ scontro aperto tra Ucraina e Ungheria, Kiev: «Sette ucraini presi in ostaggio»

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Iran: «Distruggeremo infrastrutture di petrolio e gas nella regione» - Russia incassa fino a 150 milioni al giorno in più grazie al caro petrolio

Ticker Medio OrienteIran: «Distruggeremo infrastrutture di petrolio e gas nella regione» - Russia incassa fino a 150 milioni al giorno in più grazie al caro petrolio

Medio Oriente. Israele colpisce siti iraniani e avverte Hezbollah: possibile nuova guerra in Libano

Medio OrienteIsraele colpisce siti iraniani e avverte Hezbollah: possibile nuova guerra in Libano

Medio Oriente. Mojtaba Khamenei giura vendetta: «Hormuz resta chiuso»

Medio OrienteMojtaba Khamenei giura vendetta: «Hormuz resta chiuso»