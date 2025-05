Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuol cercare di costringere la Russia ad accettare un cessate il fuoco. Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un vertice a tre con i presidenti statunitense Donald Trump e russo Vladimir Putin, nel tentativo di costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco.

Keystone-SDA SDA

«Se Putin non è a suo agio con un incontro bilaterale, o se tutti vogliono che sia un incontro trilaterale, non mi dispiace. Sono pronto per qualsiasi formato», ha dichiarato Zelensky in un commento pubblicato oggi.

Il leader ucraino ha inoltre affermato che «vorrebbe molto» che Trump colpisse i settori bancario ed energetico russi con un pacchetto di rigide sanzioni, in risposta all'ondata di raid aerei russi e al rifiuto di Mosca di accettare un cessate il fuoco.