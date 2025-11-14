Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Keystone

I massicci raid missilistici e di droni russi sull'Ucraina e sulla capitale Kiev, «ben calcolati» da Mosca, hanno causato la morte di almeno quattro persone: lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Zelensky ha esplicitamente accusato Mosca di «un attacco deliberatamente calcolato il cui obiettivo era di causare la massima sofferenza alla popolazione e il massimo danno alle infrastrutture civili».

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che nelle ultime ore i russi hanno lanciato contro l'Ucraina ben 430 droni e 18 missili balistici.