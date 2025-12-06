Stando al presidente Volodymyr Zelensky l'Ucraina "è determinata a continuare a collaborare in buona fede con la parte americana per raggiungere una vera pace". (foto d'archivio) Keystone

«Ho appena avuto una lunga e approfondita telefonata con Steve Witkoff e Jared Kushner, Andrii Hnatov e Rustem Umerov. Sono grato per una discussione molto mirata e costruttiva». Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X.

Keystone-SDA SDA

«Abbiamo affrontato molti aspetti e i punti chiave che potrebbero garantire la fine dello spargimento di sangue ed eliminare la minaccia di una nuova invasione russa su vasta scala, nonché il rischio che la Russia non mantenga le sue promesse», aggiunge Zelensky.

L'Ucraina «è determinata a continuare a collaborare in buona fede con la parte americana per raggiungere una vera pace - sottolinea - abbiamo concordato i prossimi passi e i formati per i colloqui con gli USA».

«Ringrazio il presidente Trump per un approccio così intenso ai negoziati», ha ancora scritto il presidente ucraino. «Ora attendo Rustem Umerov e il generale Hnatov con un rapporto dettagliato di persona. Non tutto può essere discusso al telefono, quindi dobbiamo lavorare a stretto contatto con i nostri team su idee e proposte. Il nostro approccio è che tutto deve essere fattibile: ogni misura cruciale per la pace, la sicurezza e la ricostruzione. Grazie», conclude Zelensky nel suo messaggio.