Guerra in UcrainaZelensky: «Vedrò Trump nel fine settimana»
SDA
26.12.2025 - 15:12
«Durante il fine settimana incontrerò il presidente (statunitense) Donald Trump in Florida, credo domenica», ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa a Kiev.
Keystone-SDA
26.12.2025, 15:12
26.12.2025, 15:18
SDA
L'ultimo round di negoziati tra Stati Uniti e Ucraina ha prodotto un piano in 20 punti per porre fine alla guerra, che è stato inviato a Mosca. «Discuteremo questi documenti, le garanzie di sicurezza», ha spiegato Zelensky. «Per quanto riguarda le questioni delicate, discuteremo del Donbass e della centrale nucleare di Zaporizhzhia, e parleremo sicuramente anche di altre questioni».
Zelensky si augura che anche gli europei possano essere presenti all'incontro, che dovrebbe tenersi a Mar-a-Lago. Essendoci così poco tempo a disposizione prima dell'incontro, «non sono sicuro che tra 24 ore potremo riunirci di persona», ma «almeno ci collegheremo in rete» e «resteremo in contatto con i nostri partner», riporta l'agenzia di stampa Rbc Ucraina, presente alla conferenza stampa.