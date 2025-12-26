Volodymyr Zelensky si augura che anche gli europei possano essere presenti all'incontro. (Immagine d'archivio del 22 dicembre) Keystone

«Durante il fine settimana incontrerò il presidente (statunitense) Donald Trump in Florida, credo domenica», ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa a Kiev.

Keystone-SDA SDA

L'ultimo round di negoziati tra Stati Uniti e Ucraina ha prodotto un piano in 20 punti per porre fine alla guerra, che è stato inviato a Mosca. «Discuteremo questi documenti, le garanzie di sicurezza», ha spiegato Zelensky. «Per quanto riguarda le questioni delicate, discuteremo del Donbass e della centrale nucleare di Zaporizhzhia, e parleremo sicuramente anche di altre questioni».

Zelensky si augura che anche gli europei possano essere presenti all'incontro, che dovrebbe tenersi a Mar-a-Lago. Essendoci così poco tempo a disposizione prima dell'incontro, «non sono sicuro che tra 24 ore potremo riunirci di persona», ma «almeno ci collegheremo in rete» e «resteremo in contatto con i nostri partner», riporta l'agenzia di stampa Rbc Ucraina, presente alla conferenza stampa.