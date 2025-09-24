  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incontro Ue-Cina Von der Leyen a Li Qiang: «Usi la sua influenza su Mosca per favorire i negoziati»

SDA

24.9.2025 - 18:30

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (foto d'archivo)
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (foto d'archivo)
Keystone

«Ho accolto con favore la dichiarazione del premier Li secondo cui sia l'Europa che la Cina condividono l'interesse a mantenere la pace mondiale». Lo scrive su X Ursula von der Leyen dopo il bilaterale con il premier cinese LI Qiang.

Keystone-SDA

24.09.2025, 18:30

24.09.2025, 18:39

«Ho spiegato – continua la presidente della Commissione europea – l'impegno dell'Europa a tagliare i flussi di entrate che alimentano la guerra della Russia. Ho espresso alla Cina la mia richiesta di usare la sua influenza per contribuire a porre fine alle uccisioni e incoraggiare la Russia a sedersi al tavolo dei negoziati. È ora il momento della diplomazia. Ciò invierebbe un segnale forte al mondo».

«Ho avuto uno scambio positivo e franco con il premier cinese Li Qiang – prosegue von der Leyen -. L'obiettivo principale del nostro incontro era dare seguito al produttivo vertice UE-Cina di luglio. Entrambi abbiamo convenuto sull'importanza di passare quanto prima dalle parole ai fatti. Il modo migliore per procedere è quello di basarci sulla buona cooperazione che già condividiamo in materia di clima e biodiversità. Ho accolto con favore la volontà della Cina di contribuire agli obiettivi climatici globali in tutti i settori, di rispettare l'accordo di Parigi e di approfondire la nostra cooperazione bilaterale nello sviluppo a basse emissioni di carbonio. Ho inoltre accolto con favore l'impegno della Cina in materia di tariffazione del carbonio. Abbiamo sottolineato il trattato sulla plastica come esempio di come l'Europa e la Cina possano usare la loro influenza combinata per fare la differenza nei forum multilaterali. In vista della Cop30, il mondo guarda all'Europa e alla Cina, e noi siamo determinati a ottenere risultati», sottolinea von der Leyen.

Tra i temi affrontati, anche quello dei rapporti commerciali. Von der Leyen ha rimarcato «le preoccupazioni dell'Europa in materia di controlli sulle esportazioni, accesso al mercato e sovraccapacità sono ben note. Apprezzo la disponibilità della Cina a collaborare con noi in uno spirito di comprensione reciproca».

I più letti

Ecco come la Svizzera ha quasi smentito la teoria della relatività di Einstein
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
La compagna di Jimmy Ghione respinge le critiche sulla loro storia: «È il Brad Pitt italiano»
Il folle progetto di Roger Federer sta facendo scalpore nel mondo del tennis
Le nozze segrete a Ischia di Venus Williams e il modello Andrea Preti

Altre notizie

E decine di dispersi. Il tifone Ragasa flagella l'Asia, milioni di evacuati

E decine di dispersiIl tifone Ragasa flagella l'Asia, milioni di evacuati

Stati Uniti. Trump risponde al ritorno in TV di Kimmel: «Non ci posso credere», poi minaccia la Abc

Stati UnitiTrump risponde al ritorno in TV di Kimmel: «Non ci posso credere», poi minaccia la Abc

Il suo intervento all'Assemblea. Il grido di Zelensky all'Onu: «Non restate in silenzio»

Il suo intervento all'AssembleaIl grido di Zelensky all'Onu: «Non restate in silenzio»