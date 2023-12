Per l'alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, è il momento di passare dalle parole ai fatti. Keystone

L'alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha indicato che sta lavorando a una proposta di sanzioni ai coloni ebrei in Cisgiordania che verrà presentata agli Stati membri quanto prima.

«È arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti e prendere le misure che possiamo prendere in Cisgiordania. Non posso dire che ci sia stata unanimità al Consiglio (europeo) ma si lavora per trovare una lista di persone responsabili delle violenze, e gli Stati membri decideranno se approvare la proposta o meno», ha detto.

SDA