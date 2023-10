C'è l'accordo tra i 27 sul testo chiave sul regolamento delle crisi del Patto UE sui migranti. Lo annunciano fonti diplomatiche a Bruxelles. KEYSTONE

C'è l'accordo tra i 27 sul testo chiave sul regolamento delle crisi del Patto UE sui migranti. Lo annunciano fonti diplomatiche a Bruxelles.

L'accordo sul testo del regolamento sulla gestione delle crisi, a quanto si è appreso, è stato trovato dopo che la Germania ha accettato di tornare al testo formulato a luglio che non conteneva alcun riferimento alle operazioni condotte dalle ONG.

Contro l'intesa si sono espresse Polonia e Ungheria, mentre Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia si sono astenute. Grande soddisfazione è stata espressa in ambienti diplomatici per il raggiungimento dell'intesa che ha consentito di definire la posizione negoziale del Consiglio in vista delle trattative che si apriranno con il Parlamento europeo.

Un portavoce del governo tedesco ha definito «una buona notizia» l'accordo raggiunto a Bruxelles sul regolamento delle crisi del Patto Ue sui migranti che avvicina di «un buon tratto» il varo della riforma sull'asilo da parte del parlamento europeo. La dichiarazione è stata fatta durante la conferenza stampa governativa del mercoledì a Berlino.

SDA