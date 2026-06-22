Dubravka Suica in una foto recente. Keystone

Oggi e domani, la Commissaria per il Mediterraneo, Dubravka Suica, incontrerà le autorità israeliane e l'Autorità Palestinese per ribadire il sostegno dell'UE alla pace e alla stabilità in Medio Oriente.

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A Gerusalemme, incontrerà il Presidente israeliano Isaac Herzog e il Ministro degli Esteri Gideon Sa'ar per discutere delle relazioni bilaterali, della situazione a Gaza, dei piani per la ripresa a breve termine, in linea con il sostegno dell'UE al Piano di pace per Gaza e all'attuazione della Risoluzione 2803 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La Commissaria sottolineerà inoltre come il Patto per il Mediterraneo possa ulteriormente promuovere la cooperazione regionale e accrescere la stabilità e le opportunità nella regione. La Commissaria rilascerà una dichiarazione alla stampa, insieme al Ministro degli Esteri israeliano, che sarà trasmessa da EBS.

La commissaria visiterà Yad Vashem, il Centro mondiale per la memoria dell'Olocausto, e parteciperà a una cerimonia commemorativa presso la Sala della Memoria. Visiterà anche l'ospedale Augusta Victoria di Gerusalemme Est, uno degli ospedali che beneficiano del Programma pluriennale e globale dell'Ue per la ripresa e la resilienza palestinese, del valore di 1,6 miliardi di euro, inaugurerà due reparti, incontrerà il personale e rilascerà una breve dichiarazione.

A Ramallah, la Commissaria incontrerà il vicepresidente palestinese Hussein Al Sheikh e il primo ministro Mohammad Mustafa per discutere del sostegno in corso da parte dell'UE, degli sforzi palestinesi per l'attuazione delle riforme dell'Autorità Palestinese, della ripresa iniziale di Gaza e della situazione in Cisgiordania. La Commissaria rilascerà una dichiarazione alla stampa, insieme al primo ministro palestinese.

La Commissaria Suica incontrerà anche un gruppo di rappresentanti della società civile palestinese e israeliana, partner delle Nazioni Unite e rappresentanti religiosi. Il 13 luglio, il Gruppo dei donatori per la Palestina si riunirà nuovamente a Bruxelles, riunendo i principali partner regionali e nazionali per fare il punto sui progressi delle riforme dell'Autorità Palestinese, mobilitare il sostegno internazionale per la rapida ripresa di Gaza e discutere i passi necessari per costruire un futuro più stabile, basato sul rispetto reciproco, sulla sicurezza e sulla cooperazione.