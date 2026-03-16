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Guerra in Medio Oriente Il commissario UE: «La crisi dell'energia può aggravarsi, abbiamo un problema di prezzi»

SDA

16.3.2026 - 09:58

Il commissario europeo all'energia, Dan Jorgensen.
Il commissario europeo all'energia, Dan Jorgensen.
Keystone

«Siamo consapevoli di non dover solo monitorare la situazione, ma anche prepararci perché questa può aggravarsi. Dobbiamo essere pronti ad attuare misure a breve termine per cercare di aiutare gli Stati membri», ha detto il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen.

Keystone-SDA

16.03.2026, 09:58

16.03.2026, 10:28

L'Ue non dipende «così tanto dall'approvvigionamento di combustibile, sia gas che petrolio, proveniente dall'area quindi non abbiamo un problema di sicurezza, ma abbiamo un problema di prezzi», ha sottolineato.

«Non abbiamo un problema di sicurezza dell'approvvigionamento ma siamo influenzati dai prezzi del gas e del petrolio molto elevati sul mercato globale.

Tuttavia, in Ue ci troviamo in una situazione migliore rispetto» alla crisi energetica «del 2022 perché abbiamo più energie rinnovabili nel nostro sistema, perché abbiamo diversificato la nostra offerta e perché ci sono meno ore in cui è il gas a determinare il prezzo dell'elettricità», ha evidenziato il commissario Ue.

«Ovviamente ne risentiamo, è importante che restiamo in carreggiata, che facciamo tutto il possibile per implementare più energie rinnovabili più velocemente», ha aggiunto.

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