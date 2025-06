Molto lavoro per l'Alta commissaria Kaja Kallas. Imago

Tra divisioni interne sull'atteggiamento da tenere verso Israele e nuove tensioni con l'Ungheria sull'Ucraina, l'UE compie comunque un passo avanti affidando a Kaja Kallas un mandato per misure su Gaza e preparando nuove sanzioni contro la Russia.

Keystone-SDA SDA

Sulla carta - ovvero le conclusioni del Consiglio Europeo - resta più o meno come si prevedeva alla vigilia del vertice: un invito «a continuare la discussione sul seguito da dare» alle conclusioni del dossier sulle violazioni ai diritti umani perpetrate da Israele a Gaza e in Cisgiordania. Ovvero l'opzione leggera, date le divisioni che permangono tra i 27.

La novità però è che il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, sulla base del dibattito che si è svolto al Justus Lipsius, ha incaricato l'Alta commissaria Kaja Kallas di «proporre possibili misure» al prossimo Consiglio affari esteri di luglio. Insomma, va bene stare fermi, ma immobili no.

L'ampia maggioranza che ha portato Kallas a innescare la revisione del Consiglio di associazione con Israele - 17 paesi su 27, con un astenuto - resta sostanzialmente la stessa anche al tavolo dei leader, sebbene non si possa definire un blocco omogeneo.

Aumenta l'esasperazione

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha ribadito la sua posizione con veemenza - «a Gaza c'è una situazione catastrofica di genocidio» - e ha annunciato che avrebbe chiesto ai suoi pari «la sospensione immediata di questo accordo». Retorica, perché non c'è il consenso necessario al Consiglio per procedere.

Resta il fatto che tra i 17 monta l'esasperazione, specie tra alcuni (Belgio, Irlanda e Svezia, ad esempio). Anche tra i nove paesi che non hanno votato per la revisione - Germania, Ungheria, Italia, Repubblica Ceca, Croazia, Cipro, Lituania, Grecia e Bulgaria - ci sono però posizioni distinte: solo Budapest, ormai, si oppone ad applicare sanzioni ai coloni violenti. E di distinguo in distinguo, si rischia la paralisi.

Ecco perché Costa, usando le sue prerogative, ha chiesto alla Kallas di andare avanti. Poi si vedrà quali saranno le soluzioni proposte (anche non fare nulla è un'opzione) e come si porranno le capitali al Consiglio.

Kallas fa pressione su Israele per revocare il blocco

Intanto i 27 ribadiscono la richiesta del «cessate il fuoco immediato a Gaza» e del rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, che porti alla fine permanente delle ostilità; inoltre «deplora la terribile situazione umanitaria a Gaza, il numero inaccettabile di vittime civili e i livelli di fame. Invita Israele a revocare completamente il blocco» contro la Striscia.

Kallas - a quanto si apprende - tenterà ora l'ennesima manovra di pressione sulle autorità israeliane per vedere di ottenere dei risultati, usando come pungolo proprio la discussione sulla revisione, giudicata di per sé «uno strumento di leva».

Ucraina: i blocchi di Orbán

L'altro grande tema, come sempre, è l'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky si è collegato in videoconferenza mentre stava rientrando a casa da Strasburgo, dove ha firmato assieme al segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset l'accordo per l'istituzione del Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina e ha parlato davanti all'assemblea parlamentare dell'organo.

I leader hanno approvato le conclusioni a 26, data la continua opposizione del premier ungherese Viktor Orbán a cooperare. Quando si tratta di Ucraina, se può bloccare blocca (a meno che, selettivamente, non ottenga in cambio qualcosa per non farlo).

«Hackerare» la procedura per Ucraina e Moldavia

L'ultima impuntatura è sull'apertura del capitolo negoziale fondamentale - il primo - nel processo di adesione di Kiev all'UE. Tanto più che ora può sbandierare i risultati del dubbiosissimo referendum in cui il 95% degli ungheresi si sarebbe opposto all'ingresso dell'Ucraina. Nessuno si aspetta che la questione si sblocchi prima delle elezioni, previste per la primavera del 2026.

Ecco perché, sia per l'Ucraina che per la Moldavia, si sta pensando nei fatti di «hackerare» la procedura: i tavoli di lavoro tecnico andranno avanti come se i capitoli fossero stati aperti e poi, quando Budapest sarà pronta, si potranno aprire e chiudere simultaneamente grazie al suo voto. E non si perderà tempo.

Robusto pacchetto di sanzioni contro la Russia

Nelle conclusioni a 26 il Consiglio europeo «invita gli Stati membri a intensificare ulteriormente gli sforzi per rispondere alle urgenti esigenze militari e di difesa dell'Ucraina». E «ribadisce il proprio impegno, anche nel quadro del percorso di adesione, a sostenere la riparazione, la ripresa e la ricostruzione del paese», guardando a questo proposito «con interesse» alla Conferenza sulla ricostruzione che si terrà a Roma «il 10 e 11 luglio».

Infine l'Unione europea si dice pronta «ad aumentare le pressioni» su Mosca, «anche con un nuovo robusto pacchetto di sanzioni». Che dovrebbe essere esaminato domani dagli ambasciatori. Il tutto in linea ormai con il motto dell'UE al riguardo: se c'è la volontà, una strada si trova.