Il commissario Ue all'energia Dan Jorgensen si rivolge alla stampa: "In un mese la guerra in Medio Oriente ha già fatto aumentare di 14 miliardi auero la spesa la spesa nell'Unione per i combustibili fossili". Keystone

«Dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, i prezzi nell'Ue sono aumentati di circa il 70% per il gas e del 60% per il petrolio. In termini finanziari, 30 giorni di conflitto hanno aggiunto 14 miliardi di euro alla fattura dell'Unione per i combustibili fossili».

Keystone-SDA SDA

Lo ha dichiarato il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen al termine della riunione informale dei ministri dell'energia Ue. «Questi numeri dipingono un quadro molto chiaro. Mentre la crisi in Medio Oriente entra nel suo secondo mese, è chiaro che ci troviamo di fronte a una situazione molto grave».