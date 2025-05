"L'aumento dei dazi - riferisce un portavoce dell'esecutivo Ue - mina inoltre gli sforzi in corso per raggiungere una soluzione negoziata" (foto simbolica) Keystone

La Commissione europea esprime «profondo rammarico per l'aumento annunciato dei dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio dal 25% al 50%».

Keystone-SDA SDA

«Questa decisione – riferisce un portavoce dell'esecutivo Ue – aggiunge ulteriore incertezza all'economia globale e aumenta i costi per i consumatori e le imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico. L'aumento dei dazi mina inoltre gli sforzi in corso per raggiungere una soluzione negoziata» con gli Stati Uniti per scongiurare una guerra commerciale.

«L'Ue ha sospeso le sue contromisure il 14 aprile» per «proseguire i negoziati» commerciali con gli Usa, ma resta «pronta a imporle, anche in risposta al recente aumento dei dazi statunitensi», precisa il portavoce della Commissione Ue dopo la decisione di Trump di raddoppiare al 50% le tariffe sull'alluminio.

«Se non si raggiungerà una soluzione reciprocamente accettabile, le contromisure esistenti e quelle ampliate entreranno automaticamente in vigore il 14 luglio, o anche prima, se le circostanze lo richiederanno», evidenzia Bruxelles, ribadendo la volontà di «agire in difesa degli interessi Ue, proteggendo lavoratori, consumatori e industria».