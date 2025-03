Il presidente russo Vladimir Putin. KEYSTONE

L'Europa svolta sulla difesa e la Russia non gradisce. «Questa militarizzazione per noi è fonte di grande preoccupazione e potremmo essere costretti ad adottare contromisure appropriate», tuona il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov.

Tralasciando naturalmente il fatto che Mosca ormai spende il 35% del bilancio federale in sicurezza, veleggiando verso il 7% del prodotto interno lordo (Pil).

A Bruxelles, invece, non si nasconde la soddisfazione per un Consiglio europeo altamente produttivo: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier britannico Keir Starmer lo hanno definito «storico».

Certo, al momento si tratta solo di accordi politici, tutti da tradurre in atti legislativi concreti. Ma il senso d'urgenza è condiviso, il cronoprogramma si annuncia serrato, da intrecciarsi con quanto accade sul campo in Ucraina (da un lato) e sul fronte dei negoziati tra Washington, Mosca e Kiev.

Adesso Trump ha minacciato sanzioni alla Russia

Il presidente statunitense Donald Trump ha ad esempio minacciato «ampie sanzioni bancarie, sanzioni e dazi alla Russia fino a quando un cessate il fuoco e un accordo finale sulla pace non saranno raggiunti».

La settimana prossima le delegazioni americane e ucraine si incontreranno per riannodare il filo e lo schema che, al momento, pare essere quello di arrivare ad un preaccordo sui minerali e sulle garanzie di sicurezza, seguito in un secondo momento da un patto più particolareggiato su entrambi i capitoli.

Nel mentre il Cremlino martella l'Ucraina con i bombardamenti e, per la prima volta, i Mirage donati dalla Francia a Kiev si sono alzati in volo per serrare i cieli.

Del piano di riarmo dovranno beneficiarne anche i partner

L'Europa, ad ogni modo, dovrà fare il suo a prescindere. La troika europea – il presidente del Consiglio europeo António Costa, von der Leyen, e l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas – ha illustrato i risultati del vertice ai partner della Nato non comunitari, ovvero Regno Unito, Norvegia, Turchia, Canada e Islanda, e la presidente della Commissione ha poi avuto un colloquio con il segretario generale dell'alleanza atlantica Mark Rutte perché del programma di riarmo dovranno beneficiarne anche i partner e da qui ai prossimi mesi si capirà come, pur nell'ottica di Europe first (primato all'Europa)

I 27 – inclusa l'Ungheria – hanno manifestato l'intenzione di voler persino osare di più di quanto proposto sinora dalla Commissione. Lunedì e martedì, in sede di Eurogruppo (i ministri delle finanze dei venti stati membri dell'UE che adottano l'euro) ed Ecofin (ministri delle finanze dei 27 stati membri), si terrà un primo confronto sul Patto di stabilità e crescita, che si vuole rivedere su impulso della Germania (i Paesi Bassi mantengono il ruolo di revisore dei conti dell'UE e hanno già chiarito che non permetteranno di sbragare oltre una certa soglia, ancora da definire).

All'orizzonte il vertice NATO all'Aja a giugno

Il 19 marzo sarà la volta del Libro Bianco sulla difesa, dove verranno trattati gli stessi temi del vertice straordinario ma in alta definizione. Il giorno dopo sarà la volta del Consiglio europeo regolare, in cui ci si aspetta la presentazione delle prime norme dettagliate del piano di riarmo. Si concluderà così la fase uno. A seguire, una partita più ampia.

L'orizzonte infatti sarà il vertice della Nato all'Aja (Paesi Bassi) del 24-25 giugno. Al cospetto di Trump gli alleati dovranno definire i nuovi obiettivi di spesa: per finanziare ciò che i piani militari prevedono per la deterrenza alla Russia, stando ai calcoli di Rutte, serve una quota compresa tra il 3,1% e il 3,8% del Pil di ogni alleato.

L'Ue, con il piano di riarmo, è certa di poter portare i propri stati membri al 3%. Si vedrà quale sarà il punto di caduta. Sino ad allora si susseguiranno Consigli e ministeriali della Nato con l'intenzione di chiudere la partita – perlomeno in ambito dell'UE – al Consiglio europeo di fine giugno, subito dopo il vertice dell'alleanza atlantica.

La transizione sarà allora conclusa e si inizieranno a spendere le risorse, in un processo che potrebbe durare un decennio. Perché sì, lo spettro russo incute timore, ma ancor di più il disimpegno americano dall'Europa: il Vecchio Continente deve rassegnarsi alla prospettiva di sapersi difendere da solo, tra timori e innegabili opportunità. «Per rispondere a Trump e Putin non basta una dichiarazione sulle reti sociali, servono azioni concrete», afferma un alto funzionario europeo. Ecco, la via è imboccata.