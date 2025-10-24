  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Col Sudamerica UE, Merz: «Via libera all'intesa commerciale Mercosur, firma dei 27 il 19 dicembre»

SDA

24.10.2025 - 08:33

L'UE è a un passo dall'accordo con i paesi latino americani del Mercosur, si è rallegrato ieri sera il cancelliere tedesco Friedrich Merz.
L'UE è a un passo dall'accordo con i paesi latino americani del Mercosur, si è rallegrato ieri sera il cancelliere tedesco Friedrich Merz.
Keystone

«Abbiamo votato, ora l'accordo Mercosur (ossia l'intesa commerciale tra UE e Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay) può essere avviato», ha annunciato tardi ieri sera il cancelliere tedesco Friedrich Merz al termine del vertice europeo a Bruxelles.

Keystone-SDA

24.10.2025, 08:33

24.10.2025, 08:53

«Deve ancora passare attraverso il parlamento europeo, ma i capi di Stato e di governo hanno autorizzato i rappresentanti permanenti a firmare la versione definitiva il 19 dicembre».

«Via libera per il Mercosur. Il parlamento europeo dovrà ancora ratificarlo, ma ritengo che ciò avverrà in tempi molto brevi, così che, parallelamente al vertice che si terrà alla fine dell'anno in Sudamerica, potremo inviare ai paesi sudamericani un chiaro segnale: il Mercosur può entrare in vigore».

Le tutele proposte di recente dalla Commissione europea a favore degli agricoltori nel quadro dell'accordo commerciale con il Mercosur «vanno nella giusta direzione» e Parigi attende «la finalizzazione» dell'intero pacchetto, ha dal canto suo detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa al termine del vertice.

Finora Parigi aveva bloccato l'accordo, sollevando riserve per i rischi ambientali e la concorrenza sleale verso gli agricoltori francesi e chiedendo garanzie vincolanti sul rispetto dell'accordo di Parigi e sulla lotta alla deforestazione.

I più letti

Arriva la neve: ecco i passi alpini che sono stati chiusi
Platini in Italia: «Giustizia sportiva? No, il TAS è la mafia svizzera»
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Fedez sul matrimonio con Chiara Ferragni: «Ho frequentato figure insopportabili»

Altre notizie

Medio Oriente. Fazioni palestinesi concordano comitato tecnocrati a Gaza

Medio OrienteFazioni palestinesi concordano comitato tecnocrati a Gaza

Costa di Bodrum. Naufragio al largo della Turchia, morti 14 migranti

Costa di BodrumNaufragio al largo della Turchia, morti 14 migranti

Guerra in Ucraina. L'inviato russo Dmitriev è negli Usa per dei colloqui

Guerra in UcrainaL'inviato russo Dmitriev è negli Usa per dei colloqui