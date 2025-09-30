  1. Clienti privati
Conflitti Ue-Nato: «Ucraina prima linea di difesa, bisogna aumentare gli aiuti»

SDA

30.9.2025 - 09:23

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato Mark Rutte
Keystone

«L'Ucraina è la nostra prima linea di difesa, dobbiamo mantenere e aumentare il nostro sostegno».

Keystone-SDA

30.09.2025, 09:47

È il concetto che è stato sottolineato sia dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen sia da Mark Rutte in un punto stampa prima della partecipazione del segretario generale della Nato al collegio dei commissari.

«Difendere l'Ucraina è solo difendere i nostri valori, ma anche la nostra sicurezza collettiva», ha sottolineato Rutte mentre von der Leyen ha rilanciato l'iniziativa del «prestito di riparazione» attraverso l'uso dei beni russi congelati per aiuti militari «strutturali» a Kiev.

