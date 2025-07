L'Ue mette pressione a Trump: nel mirino bourbon, aragoste, Boeing e suv made in Usa

Immagine simbolica KEYSTONE

Una controffensiva da 72 miliardi ben assestata: ridimensionata nei numeri – inferiori alla quota 95 ipotizzata inizialmente -, ma non nell'ambizione. Incassati i primi distinguo dai governi Ue, la lista dei controdazi di Bruxelles per replicare alle tariffe del Liberation day e sull'automotive targate Donald Trump è stata affinata nel solco dell'arte del compromesso.

L'elenco definitivo dei prodotti made in Usa destinati a finire nel mirino resta sotto chiave, ma è pronto a planare sul tavolo dei Ventisette per il placet formale.

La bozza iniziale mira al cuore economico – e, in certi casi, identitario – dell'America: dalle aragoste del Maine al bourbon del Kentucky, dagli agrumi della Florida ai microchip texani e le tecnologie della Silicon Valley. Accanto, anche suv e pick-up a stelle e strisce, insieme ai componenti aeronautici legati a Boeing.

Pressione su Washington: alimentare e industria

Delle 218 pagine dense di codici doganali elaborate tra aprile e maggio dalla squadra del capo negoziatore Maros Sefcovic sopravvive una versione snella e «calibrata» per aumentare la pressione su Washington.

In prima linea, spicca l'agroalimentare – fiore all'occhiello per Italia e Francia – con una gamma di esportazioni statunitensi da colpire che spazia dalle carni a vino, birra e superalcolici, passando per frutta secca, conserve, foie gras e frattaglie, fino al repertorio marino di pesci e crostacei.

Un fronte delicato, anche per il timore mai nascosto da Roma e Parigi che Washington possa rispondere con una rappresaglia sulle etichette più iconiche del Vecchio Continente, a partire da vini e formaggi italiani e francesi.

Il cuore della partita resta comunque l'industria, dove le sensibilità nazionali si misurano in miliardi di euro di import-export in gioco e contenziosi storici: nel ventaglio di contromisure sono contemplati l'aeronautica – un passaggio obbligato per Parigi, mai uscita da duello Airbus-Boeing – e l'automotive su cui Berlino esercita cautela.

Anche chimica, plastica, elettronica, macchinari

Nel mosaico delle misure, anche chimica e plastica rappresentano un tassello di rilievo, seguite dalle apparecchiature elettroniche – display, radar, videocamere, microfoni e affini – testimonianza dell'interdipendenza tra le due sponde dell'Atlantico.

Più sotto traccia, ma non meno rilevanti, i prodotti sanitari non farmaceutici come siringhe e dispositivi monouso, scelti dall'Ue per la loro facile sostituibilità sul mercato.

In coda, il comparto storico dei macchinari, dalle attrezzature agricole a quelle per la lavorazione di metalli, pietre e materiali da costruzione, pilastro del manifatturiero europeo.

Restano invece – per ora – al riparo le materie prime strategiche (rame, legname e materiali critici), i semiconduttori e i farmaci.