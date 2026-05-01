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Guerra commerciale Ue non rispetta accordo con l'America, da prossima settimana +25% su camion auto

SDA

1.5.2026 - 18:16

Da settimana prossima le automobili europee che entreranno negli USA avranno dazi più alti del 25%. (foto d'archivio)
Da settimana prossima le automobili europee che entreranno negli USA avranno dazi più alti del 25%. (foto d'archivio)
Keystone

Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%: una nuova punizione all'Europa. L'annuncio è stato fatto sul suo social Truth.

Keystone-SDA

01.05.2026, 18:16

01.05.2026, 18:17

«Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale pienamente concordato – scrive il presidente in un post su Truth social – la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea per le auto e i camion che entrano negli Stati Uniti. Il dazio sarà aumentato al 25%».

Trump assicura poi che «è pienamente inteso e concordato che, se produrranno auto e camion negli stabilimenti statunitensi, non ci sarà alcun dazio. Molti stabilimenti automobilistici e di camion sono attualmente in costruzione, con oltre 100 miliardi di dollari investiti, un record nella storia della produzione di auto e camion. Questi stabilimenti, con personale americano, apriranno presto. Non c'è mai stato nulla di simile a ciò che sta accadendo oggi in America!».

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