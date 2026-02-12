  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercato europeo Nuovo allarme di Mario Draghi per l'UE: «L'economia peggiora, è urgente agire»

SDA

12.2.2026 - 15:48

Mario Draghi al suo arrivo al vertice informale dei leader europei sulla competitività.
Mario Draghi al suo arrivo al vertice informale dei leader europei sulla competitività.
Keystone

Nel suo intervento al vertice informale dei leader europei sulla competitività in corso in Belgio, Mario Draghi «ha evidenziato il deterioramento del contesto economico da quando ha presentato il suo rapporto», riferisce un funzionario dell'UE.

Keystone-SDA

12.02.2026, 15:48

12.02.2026, 17:53

L'ex presidente della Banca centrale europea ed ex premier italiano «si è concentrato su diversi temi chiave: la necessità di ridurre le barriere nel mercato unico, la frammentazione dei mercati azionari e gli sforzi per mobilitare il risparmio europeo, il costo dell'energia, la possibilità di una preferenza europea mirata in alcuni settori».

«E, infine, sul processo decisionale, con la possibilità di ricorrere, se necessario, alle cooperazioni rafforzate per procedere più rapidamente su alcuni di questi dossier, come previsto dai trattati», spiega ancora la fonte.

Dopo l'intervento di Draghi è seguito un confronto che viene definito «molto sostanziale» con i leader, che hanno posto domande su questioni quali «le sfide agli investimenti, l'Unione dei risparmi e degli investimenti, il funzionamento del settore energetico, le linee guida sulle fusioni e il ruolo internazionale dell'euro».

I più letti

Finta dottoressa estetica continua a lavorare... ma come life e neuro coach
Sonja Nef sul miracolo olimpico di Brignone: «Non è umano. Mai visto una rimonta così nello sci»
Esercito svizzero in affanno su F-35, Patriot e Florako: «Ci mancano le competenze, la soluzione non è nelle nostre mani»

Altre notizie

Medio Oriente. La Germania chiede le dimissioni di Albanese, relatrice per l'ONU per la Palestina. Ecco perché

Medio OrienteLa Germania chiede le dimissioni di Albanese, relatrice per l'ONU per la Palestina. Ecco perché

Dopo le violenze Minneapolis. Il capo dell'immigrazione Homan, «L'ICE resta in Minnesota»

Dopo le violenze MinneapolisIl capo dell'immigrazione Homan, «L'ICE resta in Minnesota»

NATO. Colby: «Resteremo in Europa ma in modo più limitato»

NATOColby: «Resteremo in Europa ma in modo più limitato»