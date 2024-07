Roberta Metsola è stata rieletta. Keystone

Il Parlamento europeo scaturito dalle recenti elezioni, riunito a Strasburgo, ha rieletto Roberta Metsola quale sua presidente. L'eurodeputata maltese guiderà l'eurocamera per i prossimi due anni e mezzo.

SDA

Metsola è stata confermata alla guida del parlamento europeo con una maggioranza record della plenaria: infatti è stata eletta con 562 suffragi su 699 votanti. Un lunghissimo applauso ha accolto l'esito. L'altra candidata, Irene Montero, ha ottenuto 61 preferenze.

«Grazie della vostra fiducia. Sarà un parlamento per tutti in Europa, per rispettare le promesse dei padri fondatori», ha Metsola dopo la sua rielezione. «Sono convinta che la nostra sia un'Europa per tutti, che tra insegnamenti dalle lezioni del passato e dagli ideali che non sono scomparsi», ha aggiunto Metsola.

«La polarizzazione nelle nostra società ha portato a una politica di scontro e anche a violenza politica. La risposta semplice è quella di dividerci tra 'noi e loro' ma dobbiamo andare oltre questo pensiero che fomenta odio invece di costruire speranza», ha detto ancora. «Dobbiamo garantire uguaglianza in Europa, offrendo a tutti le stesse possibilità».

Subito dopo l'applauso della plenaria dell'Eurocamera ad accogliere la sua riconferma ad ampissima maggioranza, per Roberta Metsola arrivano le felicitazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. «Congratulazioni, cara Roberta Metsola, per la tua rielezione come presidente del Parlamento europeo. Pienamente meritata. La tua leadership e passione per l'Europa sono più necessarie che mai», scrive la tedesca su X, pubblicando un breve video che la riprende insieme alla maltese.

ns