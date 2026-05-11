I Ministri degli Esteri dell'UE hanno dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani per la violenza contro i palestinesi. (Foto archivio) Keystone

Via libera del Consiglio Affari Esteri alle sanzioni UE contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto finora tenuto fermo contro le misure, sulle quali era necessaria l'unanimità.

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Lo scrive su X l'Alta rappresentante dell'Unione europea per la Politica estera Kaja Kallas.

I 27 ministri degli Esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto il necessario quorum invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani.

L'accordo politico prevede invece anche nuove sanzioni contro Hamas. «Era ora che passassimo dall'impasse alla realizzazione. Estremismi e violenze hanno conseguenze», ha aggiunto Kallas.