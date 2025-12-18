  1. Clienti privati
Unione Europea Trattori in marcia sulle strade di Bruxelles per protestare contro bilancio e Mercosur

SDA

18.12.2025 - 09:22

Tornano in piazza i trattori: negli scorsi anni la protesta era dilagata in Germania e Francia (foto d'archivio).
Tornano in piazza i trattori: negli scorsi anni la protesta era dilagata in Germania e Francia (foto d'archivio).
Keystone

Migliaia di agricoltori e oltre mille trattori sono attesi oggi sulle strade di Bruxelles per protestare contro i piani dell'Ue sul prossimo bilancio pluriennale (2028-2034) e sulla Pac e contro l'accordo commerciale con il blocco sudamericano del Mercosur.

Keystone-SDA

18.12.2025, 09:22

18.12.2025, 09:34

I manifestanti, che partiranno nei pressi della stazione Gare du Nord, marceranno alla volta del quartiere europeo della capitale belga dove arriveranno verso l'una, mentre i capi di stato e governo saranno riuniti all'Europa Building in un Vertice Ue che si annuncia denso di tensione.

Il corteo sarà guidato dal Copa-Cogeca, l'unione delle due grandi organizzazioni agricole che difendono gli interessi degli agricoltori europei. Secondo le stime, saranno oltre 40 le organizzazioni agricole provenienti da tutti e 27 i Paesi Ue presenti alla manifestazione, dove sono attesi più di 10mila agricoltori. La delegazione italiana si annuncia la più numerosa, dopo quella franco-belga. Tra i presenti Confagricoltura, Coldiretti e Cia-Agricoltori.

Prima dell'inizio della marcia una ridotta delegazione di agricoltori incontrerà la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il commissario all'agricoltura, Christophe Hansen intorno alle 10.

Nel pomeriggio, a quanto si apprende, è previsto un incontro più lungo con un gruppo molto più ampio di rappresentanti degli agricoltori con Hansen, a cui saranno presenti anche i commissari Piotr Serafin, Maros Sefcovic e Jessika Roswall, responsabili rispettivamente del bilancio, del commercio e dell'ambiente. Alcune decine di trattori risultano al momento già parcheggiate nel quartiere europeo.

