Oggi, prima di partire per la Scozia, Donald Trump ha detto ai reporter che c'è il 50% di possibilità di accordo commerciale con l'UE. Keystone

Dopodomani la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente degli USA Donald Trump avranno un bilaterale in Scozia. Lo ha annunciato sulla rete sociale X la stessa presidente dell'esecutivo comunitario.

Keystone-SDA SDA

«Dopo una buona telefonata con Trump abbiamo concordato di vederci in Scozia per discutere delle relazioni commerciali transatlantiche e di come mantenerle forti», ha scritto von der Leyen.

Oggi, prima di partire per la Scozia, Trump ha detto ai reporter che c'è il 50% di possibilità di accordo commerciale con l'UE.