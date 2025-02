Nella Direzione Trade di Palazzo Berlaymont, l'aria è, per usare un eufemismo, caldissima. sda

Colpire al cuore le Big Tech americane, usando uno strumento che, non a caso, era stato pensato durante il primo mandato di Donald Trump. È questo il «bazooka» al quale starebbe pensando la Commissione europea nel caso il presidente americano concretizzasse la sua minaccia sui dazi.

A rivelarlo al «Financial Times» sono stati due funzionari dell'UE vicini al dossier precisando un dato abbastanza evidente nei corridoi delle istituzioni comunitarie: al momento qualsiasi tipo di ritorsione è affidata al campo delle ipotesi.

In attesa di Trump sul tavolo dei funzionari comunitari ci sono più modelli teoricamente percorribili, a seconda di quanta forza Bruxelles voglia imprimere alla sua risposta.

In questo quadro, una ritorsione contro le Big Tech sarebbe certamente una replica ferma e netta alla guerra dei dazi di Trump. Anzi, la sola circolazione delle possibili ritorsioni di Bruxelles, nella strategia della Commissione, potrebbe essere già un anticipo della trattativa che verrà.

Combattere la coercizione economica a fini politici

L'appiglio giuridico per colpire le Big Tech sarebbe in questo senso lo Strumento Anti-Coercizione (ACI), varato dalla Commissione ben oltre quattro anni fa – nel pieno della guerra commerciale con gli USA di Trump – ma entrato in vigore solo alla fine del dicembre 2023.

Lo strumento offre alla Commissione un'ampia gamma di possibili contromisure quando un paese si rifiuta di eliminare la coercizione. Queste includono l'imposizione di tariffe, restrizioni al commercio di servizi e agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale legati al commercio, nonché restrizioni all'accesso agli investimenti diretti esteri e agli appalti pubblici.

L'obiettivo è limitare e combattere la coercizione economica con finalità politiche di paesi terzi. Anche per questo, negli anni di Joe Biden alla Casa Bianca, l'ACI è stato usato come deterrente nei confronti della Cina e non degli USA.

I contatti tra Bruxelles e Washington stentano a decollare

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in ogni caso, non ha nessuna intenzione di chiudere le porte al dialogo con Trump. Un dialogo che, tuttavia, ad oggi resta assente. I contatti tra Bruxelles e Washington stentano a decollare, all'orizzonte non si intravvede alcun incontro tra i vertici dell'UE e il presidente americano.

Di certo, in Europa accanto alla prudenza d'ordinanza si sta facendo spazio l'intenzione di fare di tutto per farsi rispettare. Anche perché la linea della Commissione è che l'economia europea e quella americana «si completano molto bene» e non c'è un alcun atteggiamento iniquo da parte dell'UE.

Stando ai dati del 2023 sul fronte del beni l'Unione europea ha incassato un surplus di quasi 156 miliardi di euro rispetto agli Stati Uniti, mentre nei servizi gli USA hanno avuto un surplus di 104 miliardi. Complessivamente (beni e servizi) il surplus a favore di Bruxelles è stato di quasi 52 miliardi di euro, ha puntualizzato Palazzo Berlaymont.