Al via ai negoziati sulla Groenlandia, resta il nodo della sovranità. Rutte: «Con Trump non se n'è parlato»

Il segretario generale della Nato Mark Rutte e il presidente statunitense Donald Trump si sono incontrati al WEF di Davos. KEYSTONE

Una grande vittoria personale del segretario generale dell'alleanza atlantica Mark Rutte. Alla Nato si respira grande soddisfazione per come l'ex premier olandese sia riuscito a disinnescare il presidente statunitense Donald Trump, dopo una settimana da incubo per l'alleanza.

Keystone-SDA SDA

Che cosa però abbiano concordato esattamente Rutte e Trump a Davos a margine della riunione annuale del Forum economico mondiale non si sa con certezza. «Avremo tutte le basi che ci servono», ha esultato il presidente americano.

Ma in realtà il patto sulla difesa con la Danimarca datato 1951 già dava agli Stati Uniti un accesso più o meno sconfinato alla Groenlandia. Il passo avanti potrebbe essere il modello Cipro. Ovvero sovranità americana sul territorio in cui sorgono le basi. L'ipotesi, però, viene descritta al momento in ambienti della Nato come «ingigantita».

La stessa premier danese, Mette Frederiksen, arrivando al vertice straordinario del'UE, ha ribadito che «la sovranità» resta «una linea rossa». «Un anno fa – ha aggiunto – abbiamo detto che possiamo ridiscutere il nostro accordo sulla difesa con gli Stati Uniti ma il nostro status di paese sovrano non può essere oggetto di discussione né può essere modificato».

Un approccio a doppio binario

Dunque cosa è cambiato a Davos? Rutte ha informato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sul suo incontro con Trump (oltre che Frederiksen, ovviamente) e quel che emerge è un approccio a doppio binario: da un lato i negoziati bilaterali USA-Danimarca/Groenlandia e dall'altro la collettivizzazione della sicurezza nell'Artico, attraverso la Nato.

In aggiunta c'è il pacchetto dell'UE in arrivo. All'indomani del vertice straordinario si tiene un collegio dei commissari «di sicurezza» e sono allo studio investimenti massicci sulla Groenlandia, compresi rompighiaccio finlandesi di ultima generazione (Helsinki è l'unica, in questo ambito, che può tenere testa ai russi). Rutte, dal canto suo, ha evidenziato che con Trump «non ha discusso di sovranità».

La Nato attende direttive

Al quartier generale della Nato si è intanto conclusa la due giorni dei capi di stato maggiore. La regione artica è stata riconosciuta come «strategicamente rilevante», con esercitazioni militari e addestramenti pianificati da tempo, anche se, per ora, non sono previste operazioni in Groenlandia.

«Sappiamo che c'è un quadro di accordo ma stiamo ancora spettando delle direttive», ha precisato l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato. Il comandante supremo (Saceur) Alexus Grynkewich ha poi aggiunto: «Al momento non abbiamo ancora iniziato la pianificazione di una possibile operazione 'Arctic Sentry' nella regione». Se e quando i politici daranno l'ordine, il comando militare si attiverà con i mezzi necessari. Che all'alleanza non mancano.

Grynkewich ha però smentito – come suggerito dal quotidiano The New York Times – che alla riunione si sia affrontata il tema della sicurezza in Groenlandia, indicando appunto il modello Cipro come un possibile punto di caduta.

L'accordo va ancora scritto

«Non si può escludere che a margine dei lavori ci sia stata una conversazione al riguardo ma senz'altro non era in agenda», sottolinea un funzionario alleato. «L'accordo Gran Bretagna-Cipro si basa su relazioni bilaterali uniche e individuali con tutte le sue peculiarità storiche», aggiunge un'altra fonte.

Insomma, a Davos il peggio è stato evitato ma l'accordo finale va ancora scritto, con le insidie del caso quando si parla di Trump. Il suo numero due, J.D. Vance, ha usato parole distensive: «I negoziati con la Nato sulla Groenlandia stanno andando bene», ha dichiarato dall'Ohio, ricordando che l'isola è importante per la sicurezza nazionale americana e che il sistema di difesa missilistica Golden Dome dipende dalla stabilità nella regione artica.

Strascichi inevitabili

Certo, dalla minaccia di dazi a otto paesi alleati, la possibile scelta amletica tra la Nato e la Groenlandia e la necessità estrema di possedere l'isola per poterla davvero difendere al «tutto bene quel che finisce bene» appare un balzo inimmaginabile in appena 48 ore. È Trump, si dirà.

Eppure non è eccessivo parlare di strascichi. «Le relazioni transatlantiche hanno subito un duro colpo la scorsa settimana», sintetizza l'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Detto da una ex premier estone, non è poca cosa.