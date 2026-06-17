UEVia libera finale dell'Eurocamera alla stretta sui rimpatri
SDA
17.6.2026 - 14:14
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE.
Keystone-SDA
17.06.2026, 14:14
17.06.2026, 14:21
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Il regolamento è stato accolto con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del Partito popolare europeo (PPE) assieme alle forze di destra.
Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente, o entro un termine stabilito, il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi.
Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso «centri di rimpatrio» ("return hub") situati nel territorio di un paese terzo.