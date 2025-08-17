Verso l'incontro con TrumpVon der Leyen e altri leader europei andranno a Washington con Zelensky
SDA
17.8.2025 - 12:14
«Su richiesta del Presidente Zelensky, domani parteciperò all'incontro con il presidente Trump e altri leader europei alla Casa Bianca». Lo dichiara su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
Keystone-SDA
17.08.2025, 12:14
17.08.2025, 12:19
SDA
La partecipazione sarà in presenza a Washington, fa sapere la Commissione.
«Questo pomeriggio accoglierò Volodymyr Zelensky a Bruxelles. Insieme parteciperemo alla Coalizione dei Volonterosi», ha aggiunto von der Leyen. La riunione è in programma in videoconferenza domenica alle 15, alla vigilia del viaggio alla Casa Bianca per discutere con Donald Trump dei risultati dell'incontro in Alaska con Vladimir Putin.