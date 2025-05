Viktor Orbán torna al centro delle polemiche. Keystone

Venti Paesi UE alzano la voce contro l’Ungheria e le sue leggi anti-LGBTQ+: «Ora basta, Orbán ha superato il limite».

Keystone-SDA SDA

Una simile levata di scudi non si era ancora vista all'Europa Building, soprattutto nei confronti di uno Stato membro dell'UE. Nel mirino ancora una volta l'Ungheria, sempre più refrattaria a seguire le regole della casa comune che hanno scolpito nella roccia il principio di non discriminazione.

Dopo aver visto più volte Commissione e Parlamento Europeo puntare il dito contro Budapest, questa volta a prendere l'iniziativa sono stati i Paesi UE, di solito riluttanti a pestarsi i piedi a vicenda. Segno che, per dirla con le parole del ministro di Stato tedesco per l'Europa, Gunther Krichbaum, con Viktor Orbán si è «persa la pazienza».

Una legge di troppo

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono le modifiche costituzionali approvate dall'Ungheria il mese scorso in cui si stabilisce il primato del diritto dei bambini a un «corretto sviluppo fisico, intellettuale e morale» sugli altri diritti fondamentali. Un escamotage con cui si giustifica la restrizione della libertà di riunione pacifica, mettendo al bando di fatto le marce del Pride.

«Siamo profondamente allarmati da questi sviluppi, che sono contrari ai valori fondamentali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e del rispetto dei diritti umani» hanno messo nero su bianco i Paesi Bassi in una dichiarazione che ha visto in giornata raccogliere le adesioni di 20 Stati membri.

Un monito all'Ungheria, chiamata a «rivedere le misure», ma anche alla Commissione, esortata a far ricorso «pienamente e rapidamente» agli strumenti a sua disposizione per reagire qualora Budapest proseguisse nella sua crociata.

L'Italia non partecipa

Assente illustre l'Italia, unico Stato dell'Europa occidentale e tra i Paesi fondatori a non aver sottoscritto la dichiarazione. Il testo è stato elaborato in occasione della nuova audizione sullo Stato di diritto in Ungheria che si è tenuta a Bruxelles nel quadro della procedura all'articolo 7 dei Trattati, la stessa attivata nel 2018 e da allora rimasta in stallo.

L'opzione nucleare

Negli ultimi mesi ha iniziato però ad allargarsi il fronte di chi chiede di azionare «l'opzione nucleare» per sospendere il diritto di voto dell'Ungheria, sanzione prevista nel caso di violazioni gravi e ripetute dei valori fondamentali, uno scenario paventato da Berlino che non vuole «lasciare nulla di intentato».

Difficile però che il malcontento - alimentato anche dai continui veti posti dall'Ungheria su dossier strategici come l'avanzamento del processo di adesione dell'Ucraina all'UE - sfoci in una sanzione di questo tipo per la quale è richiesta l'unanimità. Più alla portata l'obiettivo di azionare la parte preventiva dell'articolo 7, con cui si riconosce l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori fondamentali in Ungheria. Il numero magico per arrivarci è 22, ossia la maggioranza di quattro quinti degli Stati.

«La lettera non è stata redatta né firmata per attivare l'articolo 7, e non accadrà oggi, ma il messaggio è chiaro», hanno spiegato fonti diplomatiche. «Venti Stati membri esprimono profonda preoccupazione per questa specifica situazione». Viktor Orbán è avvertito.