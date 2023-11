Il ministro della difesa ucraino Rustem Umerov (foto d'archivio). KEYSTONE

Il ministro della Difesa di Kiev, Rustem Umerov, ha confermato di aver richiesto la sostituzione del comandante delle forze per le operazioni speciali ucraine Viktor Khorenko. Lo riporta il Kyiv Independent.

Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva licenziato Khorenko sostituendolo con Serhii Lupanchuk. L'ex comandante aveva riferito di aver appreso la notizia dai media e di esserne rimasto sorpreso, per questo aveva chiesto informazione al comandante in capo delle forze armate ucraine, Valeriy Zaluzhnyi, che però «non ha saputo dargli una spiegazione».

Oggi il ministro della Difesa ucraino ha spiegato la sua scelta in un post su Facebook aggiungendo che «commentare ulteriormente le ragioni e i prerequisiti per il cambio di posizioni di comando militare durante la guerra significa dare motivi al nemico per indebolire l'Ucraina».

Secondo Khorenko la normale procedura di licenziamento avrebbe richiesto a Zaluzhnyi di presentare una richiesta di licenziamento a Zelensky, cosa che non è avvenuta.

Tuttavia, Roman Mashovets, vice capo dell'ufficio presidenziale, ha spiegato all'Ukrainska Pravda che tale richiesta è arrivata dal ministro della Difesa, in conformità con la legge ucraina sulla sicurezza nazionale.

«I comandanti dei dipartimenti e dei rami separati delle forze armate ucraine sono nominati e revocati dal presidente dell'Ucraina su richiesta del ministro della Difesa ucraino» ha riferito Mashovets.

SDA