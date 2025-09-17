  1. Clienti privati
Sopra Long Island Un aereo passeggeri si avvicina troppo all'Air Force One di Trump: «Vira subito!»

Sven Ziegler

17.9.2025

Un Airbus della compagnia aerea Spirit ha ricevuto diverse istruzioni dai controllori di volo che gli chiedevano di cambiare rotta sopra Long Island. Il motivo? il velivolo volava troppo vicino all'Air Force One sul quale si trovava il presidente USA Donald Trump.

Sven Ziegler

17.09.2025, 14:31

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Martedì un aereo Spirit si è avvicinato in modo insolito all'Air Force One su cui viaggiava Donald Trump sopra Long Island.
  • I controllori del traffico aereo hanno chiesto con forza ai piloti di cambiare rotta più volte.
  • L'autorità aeronautica statunitense sottolinea che non c'era alcun pericolo immediato.
Martedì si è verificato un grave incidente sopra l'area metropolitana di New York.

Come riportato da «CBS News», i controllori del traffico aereo hanno dovuto chiedere più volte all'equipaggio di un volo Spirit Airlines 1300 di cambiare rotta.

L'Airbus A321 stava viaggiando da Fort Lauderdale a Boston nello stesso momento in cui l'Air Force One, con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la First Lady Melania, stava decollando per il Regno Unito.

«Spirit 1300, vira immediatamente a destra di 20 gradi», ha ordinato un controllore, secondo le registrazioni di liveatc.net.

La richiesta è stata ripetuta più volte prima che i piloti rispondessero. «Fate attenzione. Via l'iPad», ha aggiunto il controllore, udibilmente infastidito. «Prestate attenzione e mettete via l'iPad».

Un approccio non pericoloso

Secondo la piattaforma Flightradar24, i due aerei si sono avvicinati a circa undici miglia (quasi 18 chilometri) l'uno dall'altro su rotte convergenti.

La Federal Aviation Administration (FAA) ha chiarito che non c'è mai stato un avvicinamento classificato come pericoloso, ma che la distanza era inferiore al solito.

Spirit Airlines ha sottolineato in un comunicato che l'equipaggio ha sempre seguito le istruzioni della torre di controllo ed è poi atterrato in sicurezza a Boston. È in corso un'indagine sull'incidente.

