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Italia Un aereo ultraleggero precipita in Valle d'Aosta, una persona ferita

SDA

20.6.2026 - 12:35

In Valle d'Aosta è precipitato un velivolo, fortunatamente vi sono solo feriti.
In Valle d'Aosta è precipitato un velivolo, fortunatamente vi sono solo feriti.
Keystone

Un aereo ultraleggero è precipitato al suolo nella zona del rifugio Frassati, sopra Saint-Rhemy-En Bosses, in Valle d'Aosta.

Keystone-SDA

20.06.2026, 12:35

20.06.2026, 13:00

Sul posto stanno operando gli uomini del Soccorso alpino valdostano, della guardia di finanza e del 118, oltre ai vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le condizioni degli occupanti del velivolo.

Il bilancio dell'incidente è di un ferito e due persone illese. La persone ferita è stata condotta all'ospedale Parini di Aosta per le cure del caso.

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