Un agente segreto russo vuota il sacco: ecco quanto Putin teme per la sua vita

La dacia di Putin in Crimea Benvenuti a Oliva, all'estremo sud della Crimea. La pista d'atterraggio per gli elicotteri, i campi da tennis e le piscine fanno facilmente intuire che qui non ci vive un russo qualunque... Immagine: Youtube/Телеканал Дождь ... ma il presidente russo Vladimir Putin (zona rossa), il suo cane da guardia Medvedev (zona gialla) e il capo dell'FSO Alexander Brotnikov (zona arancione). Immagine: Nowaja Gaseta Le dacie sono protette da palizzate alte tre metri e sono sempre sotto controllo video, nessun civile vi può accedere. Immagine: Nowaja Gaseta I luogo sono sorvegliati, anche nel mare, con uomini armati. Immagine: Youtube/Телеканал Дождь Ecco la casa di Putin. Immagine: Nowaja Gaseta I civili che lavorano all'interno del perimetro strettamente sorvegliato non possono avere un cellulare. Immagine: Nowaja Gaseta La dacia di Putin comprende un campo da tennis esterno... Immagine: Youtube/Телеканал Дождь ...una piscina coperta... Immagine: Youtube/Телеканал Дождь ...splendidi giardini... Immagine: Youtube/Телеканал Дождь come anche una casa del tè. Immagine: Youtube/Телеканал Дождь Chiaramente, per i viaggi via mare c'è pure un porto. Immagine: Youtube/Телеканал Дождь La dacia di Putin in Crimea Benvenuti a Oliva, all'estremo sud della Crimea. La pista d'atterraggio per gli elicotteri, i campi da tennis e le piscine fanno facilmente intuire che qui non ci vive un russo qualunque... Immagine: Youtube/Телеканал Дождь ... ma il presidente russo Vladimir Putin (zona rossa), il suo cane da guardia Medvedev (zona gialla) e il capo dell'FSO Alexander Brotnikov (zona arancione). Immagine: Nowaja Gaseta Le dacie sono protette da palizzate alte tre metri e sono sempre sotto controllo video, nessun civile vi può accedere. Immagine: Nowaja Gaseta I luogo sono sorvegliati, anche nel mare, con uomini armati. Immagine: Youtube/Телеканал Дождь Ecco la casa di Putin. Immagine: Nowaja Gaseta I civili che lavorano all'interno del perimetro strettamente sorvegliato non possono avere un cellulare. Immagine: Nowaja Gaseta La dacia di Putin comprende un campo da tennis esterno... Immagine: Youtube/Телеканал Дождь ...una piscina coperta... Immagine: Youtube/Телеканал Дождь ...splendidi giardini... Immagine: Youtube/Телеканал Дождь come anche una casa del tè. Immagine: Youtube/Телеканал Дождь Chiaramente, per i viaggi via mare c'è pure un porto. Immagine: Youtube/Телеканал Дождь

Vitali Brischati era responsabile della sicurezza di Vladimir Putin presso l'FSO, il Servizio federale di protezione, il servizio segreto russo, quando il presidente russo visitava la sua dacia in Crimea. È riuscito a fuggire in Ecuador e ora critica il suo ex capo.

Hai fretta? blue News riassume per te L'FSO russo protegge il presidente Putin come gli omologhi servizi segreti statunitensi fanno con Biden.

Vitali Brischati ha lavorato come esperto cinofilo per l'FSO nella dacia di Vladimir Putin a Oliva, nel sud della Crimea.

Brischati racconta la vita lussuosa ma anche le misure di sicurezza al limite della paranoia.

Quando Brischati voleva licenziarsi a causa della guerra in Ucraina, è stato minacciato d'esser spedito al fronte.

Grazie alla moglie ucraina, Brischati è riuscito infine a fuggire in Ecuador, dove ora critica apertamente il governo russo. Mostra di più

La Federalnaya Slushba Ochrany (FSO) è in Russia ciò che i servizi segreti sono negli Stati Uniti: l'organizzazione dovrebbe proteggere il presidente e il Governo. Vitali Brischati lavorava per la FSO, ma il russo è riuscito a fuggire in Ecuador e dall'esilio critica aspramente il Cremlino e Vladimir Putin.

Quando si trova ancora in Russia, Brischati è un addestratore di cani dell'FSO ed è responsabile della protezione della dacia di Putin in Crimea. È così che i russi chiamano i loro giardini o le loro case per il fine settimana. Brischati proviene dall'Estremo Oriente del Paese: è cresciuto nella penisola di Kamchatka e ha sposato una donna ucraina della Crimea.

Vitali Brischati, in esilio in Ecuador, si racconta a Dozhd TV. Screenshot: Youtube/Телеканал Дождь

La coppia si stabilisce in Crimea, già occupata da Mosca. Il marito si guadagna dapprima il posto come conduttore di cani nella polizia antisommossa, poi l'FSO lo assume per addestrare altre persone a gestire gli animali e a sorvegliare la villa di Putin a Oliva.

Non solo Putin, ma anche altri pezzi grossi si sono stabiliti nel resort nel sud della penisola dopo l'annessione della Crimea. Il cane da guardia di Putin, Dmitry Medvedev, e Alexander Bortnikov, il capo del servizio d'intelligence nazionale FSB, vivono nella casa accanto.

«Le dacie funzionano in modo permanente»

Gli uomini vivono nel lusso più puro: ci sono case da tè, aree fitness, piscine e spiagge private. Una piattaforma di atterraggio per elicotteri garantisce percorsi di trasporto rapidi e posti di blocco, che nessuno può passare senza controllo. Recinzioni alte tre metri e telecamere proteggono le ville sulla terraferma, mentre in mare vengono impiegati sommozzatori. La gente comune non può accedere all'area.

Ognuna di queste case ha una sala da musica che costa 422.000 franchi, riferirà Brischati più avanti. L'operatività viene mantenuta costantemente, anche quando i residenti non ci sono. «Le dacie funzionano in modo permanente», spiega Brischati. «Le persone lavorano e il cibo viene portato se il proprietario o gli ospiti arrivano. Se il cibo non è fresco, viene buttato via e ne viene portato di nuovo».

Quando l'arrivo di Putin è annunciato, gli viene detto che atterrerà a Sebastopoli o a Simferopol. Gli aeroporti distano 100 chilometri. Ma potrebbe anche accadere che il presidente arrivi in nave o in elicottero. Putin non si fiderebbe nemmeno della sua guardia del corpo: «Ecco quanto teme per la sua vita», dice Brischati in un'intervista a Dozhd TV.

Camion pieno di regali

Agli agenti dell'FSO non è permesso usare lo smartphone mentre si trovano nelle dacie, anche se la comunicazione avviene tramite Whatsapp, come riferisce il fuggitivo. I civili sono direttamente privati dei loro telefoni cellulari e anche dei loro passaporti.

In servizio con i suoi cani addestrati. Bild: Youtube/Телеканал Дождь

Il lavoro di Brischati consiste nel cercare esplosivi con i suoi cani. Anche nei camion che portano regali per i proprietari delle dacie. Se, ad esempio, il governatore di Sebastopoli volesse presentarsi, c'è un tempo di attesa di tre settimane durante il quale la persona viene monitorata: chiunque non sia di Mosca o un amico intimo di Putin è considerato sospetto.

Dopo la seconda invasione dell'Ucraina, il 24 febbraio 2022, la vita di Brischati diventa molto più complicata. Agli agenti dell'FSO è vietato avere contatti con ucraini, americani o europei. L'ufficiale, che è sposato con una donna ucraina, vorrebbe smettere di lavorare, ma la minaccia di essere mandato al fronte lo fa andare avanti.

Dimissioni? «Buona fortuna al fronte»

Un altro problema: un ex compagno di classe di Brischati è riuscito a fuggire negli Stati Uniti. Questo potrebbe metterlo nei guai tanto quanto un semplice like a un post critico nei confronti del Cremlino. «È una follia», dice Brischati. Alla fine la moglie ottiene un permesso di soggiorno e di lavoro in Ecuador, che si estende anche a lui.

Quando informa i suoi superiori viene licenziato. «L'ultima frase che ho sentito è stata: «Buona fortuna al fronte». I parenti gli rinfacciano di essersene andato. Suo padre non accetta la decisione. «Perché guarda la televisione», dice cinicamente Brischati. Tuttavia, riesce a lasciare il Paese con la moglie. Critica il suo ex capo Putin come «criminale di guerra».

Brischati è solo il secondo ufficiale dell'FSO a fuggire. Ad aprile, Gleb Karakulov si è confidato con il pubblico. Nell'ottobre 2022 è fuggito in Kazakistan durante un viaggio di lavoro. «Il nostro presidente è diventato un criminale di guerra», ha dichiarato a Radio Free Europa/Radio Liberty. «È ora di porre fine alla guerra e di rompere il silenzio».