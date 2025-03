Un'auto è piombata nuovamente su una folla di passanti, questa volta a Mannheim, intorno a mezzogiorno, quando le strade erano piene: almeno due morti e 10 feriti, tra cui 5 gravi il bilancio delle vittime, in un episodio di violenza che è piombato sui festeggiamenti per il Carnevale in Germania.

Un'auto si scaglia contro la folla a Mannheim Secondo quanto riportato dai media tedeschi, un SUV nero avrebbe investito una folla di persone a Mannheim, nel Land tedesco del Baden-Wuttenberg. Immagine: KEYSTONE La polizia ha attivato un'ingente operazione delle forze dell'ordine e invita la popolazione ad evitare il centro città. Immagine: KEYSTONE Anche il Ministero degli Interni del Baden-Württemberg ha emesso l'avviso di «pericolo estremo». Immagine: KEYSTONE L'ospedale universitario di Mannheim avrebbe lanciato l'allarme catastrofe. Immagine: KEYSTONE Un'auto si scaglia contro la folla a Mannheim Secondo quanto riportato dai media tedeschi, un SUV nero avrebbe investito una folla di persone a Mannheim, nel Land tedesco del Baden-Wuttenberg. Immagine: KEYSTONE La polizia ha attivato un'ingente operazione delle forze dell'ordine e invita la popolazione ad evitare il centro città. Immagine: KEYSTONE Anche il Ministero degli Interni del Baden-Württemberg ha emesso l'avviso di «pericolo estremo». Immagine: KEYSTONE L'ospedale universitario di Mannheim avrebbe lanciato l'allarme catastrofe. Immagine: KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

In diversi centri già erano iniziate le sfilate, è il Rosenmontag, il lunedì grasso, e anche a Mannheim c'erano ancora i banchi del mercato per la festa.

Nel fine settimana le strade erano state invase, tutto era andato bene, la polizia aveva perfino dichiarato in un comunicato che il «bilancio è stato positivo».

Quasi a tirare un sospiro di sollievo. Un sollievo spazzato via dalla notizia di un'auto nera che si è lanciata sulla gente.

Un solo autore

La tensione era già alta: nelle ultime settimane pagine islamiste avevano fatto inviti espliciti a colpire proprio durante il Carnevale e le forze di polizia avevano più volte lavorato alle misure di sicurezza per essere pronte a qualsiasi eventualità.

Anche a Mannheim la polizia è intervenuta subito, l'uomo al volante è stato immediatamente fermato, è scattata la caccia ai complici ma è bastato poco alle forze dell'ordine per capire di trovarsi di fronte a un cane sciolto.

Ecco chi è la persona fermata

Secondo il ministro dell'Interno del Baden-Wuerttemberg, Thomas Strobl, è un quarantenne, cittadino tedesco. Dopo qualche ora la polizia ha comunicato di non credere a una motivazione politica.

Un modo per dire che non siamo di fronte a una nuova Monaco, quando il 13 febbraio scorso un ventiquattrenne si era lanciato con la sua automobile su una manifestazione del sindacato uccidendo una giovane madre, la sua bambina di due anni e ferendo quasi quaranta persone.

In quel caso, poco dopo, la polizia aveva dichiarato che si trattava di un attentato a fondo politico-islamista, era stato l'uomo stesso a confermarlo.

Un malato di mente?

Riguardo a quest'ultimo incidente di Mannheim, la Welt ha scritto che l'auto utilizzata era nota alle forze dell'ordine perché presentava dei simboli incostituzionali, vicini al mondo dell'estrema destra.

Ma l'uomo potrebbe anche essere affetto da problemi mentali: quando è stato arrestato ha preso una pistola scacciacani che aveva con sé, l'ha messa in bocca e ha fatto fuoco. È stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

È stato inevitabile, soprattutto nei primissimi momenti, avere l'impressione di leggere un copione già scritto ed anche i giornalisti collegati da Mannheim hanno detto di rivivere il panico delle scorse settimane.

Molti carnevali sono stati annullati

La vicinissima città di Heidelberg ha deciso immediatamente di annullare la tradizionale sfilata di Carnevale del martedì grasso, altre la seguiranno.

A Colonia e nelle altre città la polizia ha rafforzato la sicurezza. Gli inquirenti non credono che i messaggi delle ultime settimane siano diretti a cellule dello Stato islamico in Germania, ma possono essere un invito a colpire per la galassia dei tanti che si radicalizzano con estrema velocità.

Proprio a Mannheim lo scorso anno un giovane afghano decise di attaccare una manifestazione di destra.

L'uomo, armato di un coltello, riuscì ad avvicinarsi alla manifestazione e a colpire alcuni dei militanti. Lo affrontarono in diversi, tra cui un poliziotto che è poi deceduto per le ferite riportate.

Tutti quelli che hanno parlato oggi, dai reporter ai politici intervenuti per manifestare la propria solidarietà, non hanno potuto fare a meno di ripetere: di nuovo Mannheim.

È un nervo scoperto che dimostra quanto il paese sia stato scosso nel corso dell'ultimo anno.