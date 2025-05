Un cardinale al Conclave svuota il minibar: «Quando ha ricevuto il conto s'è sorpreso»

«Hanno svuotato il minibar», racconta l'arcivescovo. Imago

Anselmo Guido Pecorari, arcivescovo italiano in pensione, ha recentemente condiviso con il quotidiano «Corriere della Sera» una serie di aneddoti sorprendenti sui cardinali riuniti in Vaticano per un conclave.

Uno degli episodi più eclatanti è avvenuto nella residenza di Santa Marta, dove i prelati hanno soggiornato durante l'elezione del nuovo Papa.

Pur essendo situata nel cuore della Santa Sede, la residenza funziona come un albergo tradizionale - un dettaglio di cui non tutti i cardinali sembravano essere a conoscenza.

Tra i ricordi rivelati dall'arcivescovo Pecorari c'è quello di un cardinale straniero che, pensando di avere un alloggio totalmente gratuito, invitò alcuni colleghi a un incontro informale nella sua stanza dopo cena.

L'atmosfera conviviale lasciò rapidamente il posto a una piccola festa improvvisata: «Hanno svuotato il minibar, hanno finito tutti i piccoli liquori», racconta l'arcivescovo, aggiungendo che l'interessato era completamente all'oscuro del fatto che le bevande sarebbero state a pagamento.

Un conto amaro per un uomo di chiesa

La storia prende una piega divertente quando il cardinale scopre il giorno dopo che il rinfresco consumato non faceva parte dell'ospitalità vaticana.

«Quando ha ricevuto il conto, è rimasto sconvolto», ricorda Pecorari, che non ha voluto rivelare l'identità della persona interessata, riferendosi a un «caro amico».

Questa storia, tanto divertente quanto insolita, ci ricorda che anche i più alti rappresentanti della Chiesa possono lasciarsi sorprendere dalle regole del mondo.

