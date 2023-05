Cronaca di una resa: «L'acciaieria di Azov, il luogo della mia morte e della mia vita»

L'acciaieria di Azov è caduta il 20 maggio del 2022. I soldati ucraini hanno resistito per 86 giorni. KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO GUERRA

Esattamente un anno fa, il 20 maggio del 2022, si sono arresi: i difensori dell'acciaieria Azov hanno resistito a Mariupol per 86 giorni. La loro resistenza ha ispirato il loro Paese, ossia l'Ucraina, allora in guerra da quasi tre mesi, ma hanno pagato un prezzo elevato.

Non hai tempo? blue News riassume per te Il 20 maggio di un anno fa, gli ultimi difensori dell'impianto metallurgico Azov Steel di Mariupol si sono arresi.

I soldati ucraini hanno resistito per 86 giorni nell'enorme sito della fabbrica.

La resistenza diede coraggio al Paese all'inizio della guerra. In occasione dell'anniversario, ricordiamo come è andata. Mostra di più

1. L'accerchiamento

Mariupol, in quanto importante città strategica, è uno dei primi obiettivi delle truppe russe. Una conquista non solo permetterebbe di assicurarsi una via terrestre verso la Crimea, ma faciliterebbe anche il trasporto marittimo nel Mar Nero.

Dopo l'invasione dell'Ucraina, l'esercito russo, insieme alle truppe della «Repubblica Popolare di Donetsk», avanza rapidamente sulla città da tre direzioni. E il 2 marzo - ossia solo una settimana dopo l'inizio della guerra - Mariupol è già completamente accerchiata.

2. Inizio della battaglia per l'acciaio di Azov

Il 18 marzo 2022 inizia la battaglia per conquistare la Azovstal Iron & Steel Works. Il sito dell'impianto metallurgico non è solo un enorme complesso, ma offre anche protezione ai soldati e ai civili che si nascondono grazie a una vasta rete sotterranea.

Circa mille di loro - tra cui molti bambini - fuggono dai bombardamenti russi nei tunnel e nei bunker del complesso. I difensori sono reclutati dalla 36esima Brigata di Marina, dalla polizia, dalle guardie di frontiera e dal servizio di intelligence nazionale SSU, oltre che da soldati della Guardia Nazionale e dell'esercito, con una menzione speciale per il Reggimento Azov.

Росіяни хаотично ведуть ворожий вогонь, авіація ворога зкидає бомби по інфраструктурі Маріуполя. Знищуються заводи, промислові підприємства, які забезпечували містян роботою та дозволяли провадити міжнародну торгівлю.

Таким чином окупанти намагаються знищити економіку України. pic.twitter.com/OLNE5ofzMs — Azov Brigade (@azov_media) March 21, 2022

3. Trasporto aereo verso l'acciaieria

Il 21 marzo, l'intelligence militare ucraina effettua un primo rischioso volo di rifornimento, in realtà considerato impossibile da realizzare. Gli elicotteri devono entrare nella città assediata a un'altitudine estremamente bassa.

Il decollo avviene all'aeroporto di Dnipro: da lì si dirigono verso sud-est lungo la linea del fronte fino al Mar d'Azov e poi seguono la costa fino a Mariupol. Gli ucraini hanno il coraggio di intraprendere un totale di sette missioni di questo tipo, riuscendo così a consegnare munizioni, materiale e medicinali. Portano a Mariupol 72 soldati e ne portano via 63 gravemente feriti.

4. Battaglie feroci

Entro il 15 aprile, tutte le truppe ucraine rimaste si sono ritirate verso l'acciaieria. Il reggimento Azov, in particolare, perde molti combattenti nella difesa.

Il Ministero della Difesa russo dà ripetutamente agli ucraini di Mariupol un ultimatum per deporre le armi e lasciare che l'esercito russo entri in azione. Ma i difensori rifiutano e continuano a combattere.

Il 18 aprile l'aviazione russa utilizza per la prima volta le bombe aeree superpesanti FAB-250 e FAB-3000. Servono a spianare la strada alle truppe di terra nei tunnel dell'impianto.

La notte del 28 aprile 2022 è particolarmente feroce: in un totale di 50 incursioni aeree, la fabbrica viene bombardata fino all'alba. A causa del crollo delle gallerie, ma anche del soffitto di un ospedale sotterraneo, ci sono molte vittime.

5. La capitolazione

All'inizio di maggio, il Cremlino permette per la prima volta lo sfollamento dei civili che si trovano ancora nei locali della fabbrica. Essi vengono trasportati a est.

Dopo i negoziati tra Kiev e Mosca, il 16 maggio inizia lo sfollamento dei primi soldati dalla zona. In quel momento, nell'area si trovano circa 600 ucraini, per lo più feriti, di cui 40 in modo grave. Le garanzie di sicurezza sono fornite dalle Nazioni Unite e dalla Croce Rossa Internazionale.

Un tweet, qui sotto, dice: «E questo è tutto. Vi ringrazio dal rifugio nell'acciaieria di Azov, il luogo della mia morte e della mia vita».

Ну от і все. Дякую з прихисток Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя. pic.twitter.com/uPa7bKyP1B — Орест (@kztsky) May 20, 2022

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky quel giorno dichiara: «Speriamo di poter salvare i nostri ragazzi vivi. Tra loro ci sono feriti gravi, che vengono soccorsi. Voglio sottolineare che l'Ucraina ha bisogno di eroi vivi, questo è il nostro principio».

Il 20 maggio, l'evacuazione della guarnigione è completata, i soldati che si sono arresi vanno nelle prigioni russe.

6. Spigolatura

Ma la popolazione non è al sicuro: Mosca si rifiuta di permettere alla Croce Rossa di visitare i detenuti, come invece promesso. La notte del 29 luglio 2022, più di 50 prigionieri ucraini vengono uccisi in un'esplosione nella colonia penale russa di Olenivka, nella regione di Donetsk. I video mostrano corpi carbonizzati che giacciono tra letti a castello di metallo.

Quattro mesi dopo la resa alle acciaierie, avviene uno scambio di prigionieri: il 21 settembre 2022, 225 ucraini - tra cui i combattenti di Azov - vengono rilasciati. Dovranno rimanere in Turchia fino alla fine della guerra.

La liberazione dei difensori ucraini di Mariupol rimane un problema: 700 soldati del reggimento Azov sono ancora prigionieri dei russi.