Il proprietario della fattoria (a sinistra) avrebbe dato le donne in pasto ai maiali.

Due donne cercano del cibo e poco dopo vengono trovate morte. Un contadino e i suoi dipendenti sparano alle due presunte ladre e gettano i loro corpi nel porcile.

DPA, Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Due donne sono state uccise a colpi di pistola mentre rubavano cibo scaduto destinato ai maiali.

Il processo contro l'agricoltore e i suoi dipendenti sta provocando proteste e reazioni politiche in Sudafrica.

Un coimputato di 20 anni ha testimoniato di aver agito sotto costrizione. Mostra di più

Due donne sono state brutalmente uccise in una fattoria vicino alla città di Polokwane, in Sudafrica, perché, a quanto pare, volevano rubare prodotti caseari scaduti.

Secondo la polizia, i corpi di Maria Makgato (47 anni) e Lucia Ndlovu (34 anni) sono stati ritrovati in un porcile, con ferite da arma da fuoco.

L'incidente è avvenuto il 17 agosto 2024 nel villaggio di Sebayeng. Come riporta l'agenzia di stampa APTN, le due avevano osservato come un camion avesse scaricato merce scaduta sul terreno di una piccola fattoria. Si sarebbero quindi intrufolate nella proprietà nella speranza di poter provvedere del cibo per le loro famiglie.

Mentre cercavano di fuggire, il proprietario 60enne della fattoria, Zachariah Johannes Olivier, un supervisore 50enne e un dipendente 20enne hanno sparato alle due donne. Anche il marito di Lucia, che l'accompagnava, è stato colpito, ma è riuscito a fuggire e a chiamare la polizia.

La confessione al processo

Il processo contro i tre uomini è iniziato questo lunedì in Sudafrica. Una confessione esplosiva è stata rivelata il primo giorno del processo: il 20enne Andrian Rudolph de Wet ha testimoniato, secondo il pubblico ministero, di aver agito su istruzioni del suo capo.

Olivier avrebbe sparato alle donne, mentre il giovane avrebbe aiutato a gettare i corpi nel porcile sotto pressione. Se il tribunale accetterà questa dichiarazione, le accuse contro de Wet potrebbero cadere, riporta la «BBC».

Le vittime lasciano dei figli: Maria era madre di quattro figli di età compresa tra i 5 e i 22 anni. «Mia madre è morta in modo atroce. Ha fatto tutto per noi», ha detto alla BBC il maggiore Ranti Makgato. Amici e conoscenti stanno raccogliendo donazioni per la famiglia.

Il caso sta facendo scalpore anche a livello politico. Sindisiwe Chikunga, ministro delle Donne e della Gioventù, ha chiesto pene severe e ha sottolineato a Jacaranda FM: «Ricordate che le vittime sono state uccise mentre cercavano cibo».

La decisione delle autorità di rilasciare inizialmente i presunti colpevoli su cauzione ha provocato proteste in tutto il Paese. La Commissione sudafricana per i diritti umani ha invitato alla calma e ha messo in guardia da atti di vendetta.

Le tensioni razziali si sono riaccese

Walter Mathole, fratello di una delle vittime, ha dichiarato alla BBC che l'atto ha riacceso le sempre latenti tensioni razziali nel grande Paese africano.

Nonostante siano passati più di 30 anni dalla fine del regime dell'apartheid, le diseguaglianze economiche sono ancora radicate e i malcontenti - da tutte le parti - continuano a crescere.

Il processo contro i tre uomini continuerà fino a metà agosto.