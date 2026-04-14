Papa Leone XIV si trova attualmente in Algeria. AFP

Un doppio attentato suicida si è verificato lunedì a Blida, una quarantina di chilometri da Algeri, dove papa Leone XIV era in visita. Lo riferisce una fonte occidentale informata sui fatti all’AFP, sulla base anche di immagini verificate dall’agenzia.

Agence France-Presse Marjorie Kublun

Hai fretta? blue News riassume per te Due kamikaze si sono fatti esplodere a Blida, vicino ad Algeri, ma il bilancio resta sconosciuto e mancano conferme ufficiali.

Immagini verificate mostrano due corpi dilaniati in strada, mentre le autorità non hanno ancora commentato l’accaduto.

I fatti si sono verificati durante la visita in Algeria di Papa Leone XIV, atteso anche ad Annaba. Mostra di più

«In modo assolutamente categorico, confermato da testimoni, ieri pomeriggio a Blida si sono verificati due incidenti di sicurezza di natura terroristica», ha dichiarato la fonte all’AFP.

«Due kamikaze si sono fatti esplodere e sono morti», ha aggiunto, precisando che il bilancio resta al momento sconosciuto.

Immagini verificate martedì dall’AFP mostrano due corpi nella città algerina di Blida.

Da parte sua, l’Unione africana (UA) ha inizialmente parlato di un doppio attentato, salvo poi ritirare il comunicato perché «basato su informazioni non corroborate da fonti ufficiali», ha spiegato un portavoce all’AFP.

I media locali e le autorità algerine non hanno finora rilasciato dichiarazioni sull’accaduto.

La fonte occidentale ha inoltre menzionato un possibile terzo incidente di sicurezza «nei pressi dello stadio di Blida», non ancora confermato.

Le immagini circolate sui social

Secondo le immagini verificate dall’AFP, due corpi dilaniati giacciono al centro della carreggiata all’incrocio tra rue Palestine e boulevard Mohamed Boudiaf, nella città di Blida, circa 40 chilometri a sud di Algeri.

I video, ampiamente diffusi sui social network, mostrano diverse persone radunate attorno ai corpi, mentre alcuni passanti li coprono con dei teli sotto una pioggia leggera.

Le salme appaiono gravemente mutilate, senza che sia possibile stabilire con certezza le circostanze della morte.

Dagli elementi visibili, la scena si trova nelle vicinanze di diversi esercizi commerciali e di un commissariato.

Papa Leone in visita a pochi chilometri di distanza

I video sono stati diffusi poche ore dopo l’arrivo ad Algeri di Papa Leone XIV, impegnato in una visita storica nel Paese.

Martedì è atteso ad Annaba, nell’est del Paese, l’antica Ippona di cui Sant’Agostino fu vescovo, dove celebrerà una messa nella basilica che domina la città.