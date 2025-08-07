An Emergency Alert was issued this morning in Vilnius after an unidentified drone, likely Russian, crossed from Belarus and was seen over the city. Lithuanian police and armed forces are actively searching for it, and residents are urged to report any sightings or potential… pic.twitter.com/i9FvukohAc — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) July 28, 2025

Un drone russo carico di esplosivi precipitato viene scoperto in un sito militare in Lituania. L'incidente provoca tensioni politiche. Vilnius chiede l'immediata assistenza della NATO.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un drone russo carico di esplosivo è precipitato in un campo di addestramento militare in Lituania ed è stato scoperto solo qualche giorno dopo il suo schianto.

È il secondo incidente di questo tipo in poche settimane.

La Lituania chiede alla NATO sistemi di difesa aerea aggiuntivi per proteggere l'alleanza. Mostra di più

Un drone militare russo, che trasportava esplosivi, si è schiantato in territorio lituano, nel mezzo di un'area di addestramento militare vicino a Jonava, a circa 100 chilometri dal confine bielorusso.

Secondo la Procura generale lituana, i rottami sono stati scoperti solo quattro giorni dopo, compreso un carico pericoloso di circa due kg di esplosivo, che è stato disinnescato sul posto.

Secondo i media lituani, l'incidente è avvenuto lunedì della scorsa settimana. Il drone sarebbe entrato nello spazio aereo lituano dalla Bielorussia: un grave incidente per lo Stato membro della NATO, che ora chiede il sostegno dell'alleanza di difesa.

La Lituania avverte dell'escalation

Il ministro degli Esteri Kęstutis Budrys e il ministro della Difesa Dovilė Šakalienė si sono rivolti direttamente al segretario generale della NATO Mark Rutte. La loro richiesta è un'immediata espansione della difesa aerea, se necessario con nuovi sistemi sperimentali.

BREAKING:



It is now confirmed that a Russian suicide drone has struck Lithuanian territory.



The drone was filmed entering Ukrainian airspace earlier this week and how now been found. Lithuania is a NATO member state. pic.twitter.com/v9wWqkmjZp — Visegrád 24 (@visegrad24) August 1, 2025

«Questi ripetuti incidenti dimostrano quanto sia diventata reale la minaccia della Russia, anche per il territorio della NATO», ha spiegato Budrys. «Non possiamo aspettare che il prossimo incidente abbia conseguenze più gravi».

Ricordiamo che un drone russo «Gerbera» era già stato avvistato in Lituania il 10 luglio. Anche in quell'occasione aveva volato dalla Bielorussia.

Il Governo vede uno schema dietro questi incidenti e mette in guardia da una diffusione strisciante della guerra in Ucraina nei Paesi vicini.

La Romania è intervenuta da tempo, la Lituania vuole seguirne l'esempio

Secondo le prime valutazioni, il drone potrebbe essere stato originariamente destinato all'uso in Ucraina, ma è andato fuori rotta a causa di un'interferenza elettronica.

Ma il rischio rimane reale per la Lituania: «È in gioco la sicurezza dell'intera alleanza», ha dichiarato Budrys.

Uno sguardo alla Romania mostra quanto sia grave la situazione. A maggio è infatti stata approvata una legge che autorizza l'abbattimento dei droni russi, anche in tempo di pace, previa identificazione e segnalazione. Anche qui ci sono stati diversi incidenti causati dai velivoli senza pilota russi, provocati dalla guerra in Ucraina.

Resta da vedere se la Lituania intraprenderà un'azione legale simile. Una cosa è chiara: gli Stati baltici si sentono sempre più in prima linea e chiedono un segnale chiaro alla NATO.