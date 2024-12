Un giornalista fa una domanda scomoda a Putin e l'audio si interrompe durante la diretta

Putin risponde alle domande di giornalisti e cittadini (foto d'archivio) Aleksey Nikolskyi/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Un giornalista britannico che lavora per «NBC News» ha posto al presidente russo Vladimir Putin delle domande durante la sua conferenza stampa annuale, ma improvvisamente l'audio si è interrotto.

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto la sua conferenza stampa annuale, trasmessa in livestreaming.

Il giornalista britannico Keir Simmons di «NBC News» pone la sua domanda, poi improvvisamente il suono scompare.

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto la sua conferenza stampa di fine anno, nella quale si è parlato dell'economia del Paese, della guerra in Ucraina e del rieletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il giornalista britannico Keir Simmons di «NBC News» ha partecipato, introducendo così la sua prima domanda: «Signor Presidente, lei ha fallito gli obiettivi della sua operazione militare speciale, un gran numero di russi sono morti - compreso un generale che è stato assassinato qui a Mosca questa settimana - e il leader della Siria, che lei ha sostenuto, è stato rovesciato».

Simmons è quindi arrivato al succo della domanda: «Quando affronterà il presidente eletto Trump, lei sarà quindi il leader più debole. Quali compromessi sta preparando, cosa ha da offrire?».

L'audio scompare

Ed è proprio in quel momento che l'audio del giornalista si è interrotto improvvisamente; si vede Simmons che continua a parlare, ma non si sente nulla. La risposta di Putin, invece, viene trasmessa senza problemi.

Putin inizia dicendo di non aver visto l'ex presidente siriano Bashar al-Assad da quando è in Russia. «Io e voi siamo adulti, sappiamo com'era la situazione lì 12 anni fa, c'erano combattimenti attivi, da entrambe le parti», ha affermato rabbonendosi il presidente russo.

«Il presidente Assad sa cosa è successo a questo cittadino americano, un giornalista, che, da quanto mi dice, stava svolgendo il suo dovere in una zona di guerra? Prometto che gli porrò sicuramente questa domanda. Così come chiederò alle persone che oggi stanno monitorando la situazione sul campo in Siria», ha proseguito.

Senza la domanda di Simmons, la risposta di Putin lascia perplessi. Ma l'audio è stato conservato nella registrazione di «NBC News».

Ecco cosa aveva chiesto

Solo con la seconda domanda la risposta di Putin ha senso. «Ho qui una lettera che vi è stata inviata questa settimana dalla madre di un giornalista americano disperso in Siria», aveva continuato Simmons.

«È scomparso da 12 anni. Il suo nome è Austin Tice. In questa missiva chiede il suo aiuto per ritrovarlo perché, dice, lei ha legami così stretti con l'ex presidente siriano. Chiederà ad Assad informazioni sulle persone scomparse in Siria e su Austin Tice?», ha chiesto il giornalista mentre mostrava la lettera alla telecamera.

Austin è scomparso nel 2012 mentre si trovava in Siria per un reportage sulla guerra civile del Paese. Malgrado le smentite di Assad, il Dipartimento di Stato americano aveva concluso che Tice era detenuto dal governo siriano. Ma, nonostante migliaia di prigionieri siano stati rilasciati dopo la recente caduta del governo siriano, di Tice non c'è ancora traccia.