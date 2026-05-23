Stati UnitiUn giudice respinge la causa di Michael Wolff contro Melania Trump
SDA
23.5.2026 - 20:31
Un giudice ha respinto l'azione legale intentata da Michael Wolff contro la First Lady Melania Trump.
Keystone-SDA
23.05.2026, 20:31
23.05.2026, 20:41
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Il giudice ha definito l'azione legale un «contorto» tentativo di impedire a Melania Trump di fare causa a Wolff per un miliardo di dollari in merito alle dichiarazioni rilasciate dal giornalista su di lei e su Jeffrey Epstein.
«I tribunali federali non funzionano così», ha detto il giudice, precisando che non si sarebbe lasciato coinvolgere in una «disputa presentata in modo abusivo».