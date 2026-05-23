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Stati Uniti Un giudice respinge la causa di Michael Wolff contro Melania Trump

SDA

23.5.2026 - 20:31

L'autore americano Michael Wolff
L'autore americano Michael Wolff
Keystone

Un giudice ha respinto l'azione legale intentata da Michael Wolff contro la First Lady Melania Trump.

Keystone-SDA

23.05.2026, 20:31

23.05.2026, 20:41

Il giudice ha definito l'azione legale un «contorto» tentativo di impedire a Melania Trump di fare causa a Wolff per un miliardo di dollari in merito alle dichiarazioni rilasciate dal giornalista su di lei e su Jeffrey Epstein.

«I tribunali federali non funzionano così», ha detto il giudice, precisando che non si sarebbe lasciato coinvolgere in una «disputa presentata in modo abusivo».

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