«Un’intera civiltà morirà questa sera»: Trump rinnova l'ultimatum all'Iran

Sulla sua piattaforma Truth Social, Donald Trump ha dichiarato che «un'intera civiltà morirà stanotte» (immagine d'archivio). ATS

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato martedì un nuovo avvertimento all’Iran, a poche ore dalla scadenza del suo ultimatum. Il tycoon ha minacciato la Repubblica islamica di un annientamento totale.

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Sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente americano ha aggiunto: «Non voglio che accada, ma probabilmente accadrà».

L’ultimatum rivolto ai dirigenti iraniani scade alle 20.00 ora di Washington (le 02.00 di mercoledì in Svizzera). In assenza di un accordo entro quel termine, Trump ha minacciato di distruggere numerose infrastrutture civili in Iran, tra cui ponti e centrali elettriche.

Tuttavia, già prima della scadenza, diverse infrastrutture sono state colpite martedì nel Paese, tra cui due ponti.

«Ora che abbiamo un cambiamento di regime completo e totale, in cui prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse può accadere qualcosa di rivoluzionariamente positivo, chissà?», ha scritto ancora Trump su Truth Social.

«Lo sapremo questa sera», ha aggiunto, definendo il momento «uno dei più importanti nella lunga e complessa storia del mondo». «Dio benedica il grande popolo iraniano», ha concluso nel suo messaggio, nonostante le minacce di distruzione.

Gli Stati Uniti «privati di gas e petrolio»

I Guardiani della Rivoluzione, l’esercito ideologico iraniano, hanno a loro volta minacciato martedì azioni contro infrastrutture che «priveranno gli Stati Uniti e i loro alleati di petrolio e gas della regione per anni».

«Abbiamo dimostrato finora grande moderazione in uno spirito di buon vicinato, ma queste riserve sono ormai terminate», hanno avvertito in un comunicato rilanciato dalla televisione di Stato.

«Se l’esercito terrorista americano oltrepasserà le linee rosse, la nostra risposta si estenderà oltre la regione».

Qatar, la regione «vicina al punto di non ritorno»

Il Qatar ha messo in guardia martedì contro una situazione in Medio Oriente che potrebbe diventare fuori controllo, a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum di Trump.

«Se l’escalation proseguirà senza controllo, ci ritroveremo in una situazione che non potrà più essere gestita. E siamo molto vicini a quel punto», ha dichiarato durante un briefing il portavoce del ministero degli Esteri, Majed al-Ansari.

«Per questo continuiamo a esortare tutte le parti a trovare una via d’uscita, un modo per porre fine a questa guerra prima che sia troppo tardi», ha aggiunto.