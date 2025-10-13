Ecco che è il «presidente ombra degli Stati Uniti»

Larry Ellison è il co-fondatore di Oracle e uno dei miliardari tecnologici più influenti degli Stati Uniti. Keystone

TikTok diventerà statunitense. Dietro l'accordo con Trump c'è un uomo che quasi nessuno conosce: Larry Ellison. Opera in secondo piano, ma la sua influenza si estende fino alla Casa Bianca - e ben oltre.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta facilitando l'acquisizione di TikTok da parte di investitori statunitensi, in cui il fondatore di Oracle Larry Ellison potrebbe svolgere un ruolo chiave.

Larry Ellison è uno degli uomini più ricchi del mondo. Da anni sta accumulando influenza politica, in particolare intorno a Trump.

Il crescente potere di Ellison si riflette anche nel suo coinvolgimento nei media, nella tecnologia e nella politica - i media lo hanno già etichettato come il «presidente ombra degli Stati Uniti». Mostra di più

Per molti il mondo si è fermato quando TikTok è andato offline per alcune ore negli Stati Uniti a gennaio.

La società madre cinese ByteDance si era precedentemente rifiutata di vendere TikTok, come richiesto per problemi di sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però, ha prorogato il termine per la conclusione dell'accordo poco dopo la disattivazione e TikTok è tornato online.

Alla fine di settembre, Trump ha firmato un ordine esecutivo per facilitare l'accordo. ByteDance continuerà a detenere il 20% della piattaforma, mentre gli investitori statunitensi riceveranno l'80%.

Profilo basso

Ufficialmente non è ancora chiaro chi sia esattamente coinvolto nell'accordo. Ma al momento della firma dell'accordo, il presidente americano ha dichiarato che Oracle e il suo co-fondatore Larry Ellison avranno un ruolo «importante».

Larry Ellison è il secondo uomo più ricco del mondo, ma a differenza di Elon Musk, che lo precede nella classifica, mantiene spesso un basso profilo. L'influenza del modesto Ellison si estende però sia alla Casa Bianca che a Hollywood.

L'81enne è cofondatore di Oracle, azienda specializzata in sistemi di database e applicazioni aziendali. Possiede il 41% della società. È stato amministratore delegato fino al 2014 e ora è Chief Technology Officer e presidente del Consiglio di amministrazione.

Il boom con l'IA

Nato a New York nel 1944, pochi mesi dopo il parto la madre single lo affidò alla zia e al marito di lei a Chicago, che lo adottarono. In gioventù ha abbandonato due volte l'università e ha imparato a programmare da solo. Trasferitosi in California ha lavorato come programmatore, fondando Oracle nel 1977. 16 anni dopo era già miliardario.

È stato il boom dell'intelligenza artificiale a catapultarlo a una ricchezza quasi assurda. Oracle ha firmato contratti miliardari con OpenAI, Meta e Nvidia.

Nel 2020, Forbes stimava la sua fortuna a circa 59 miliardi di dollari. Oggi, secondo la rivista economica, è di 347 miliardi di dollari.

Sostenitore nelle lotte al potere

Ha sempre usato il suo denaro per sostenere i politici: nel 2002 ha appoggiato il democratico Bill Clinton, poi ha cambiato schieramento nella campagna elettorale per le presidenziali del 2016 e ha sostenuto Marco Rubio, repubblicano e diretto avversario di Trump.

Dal 2020 ha invece sostenuto il tycoon. Ha organizzato una serata di raccolta fondi per la sua seconda candidatura presidenziale, ma non vi ha partecipato personalmente.

Solo nel gennaio 2025, poco dopo il secondo insediamento di Trump, Ellison è salito alla ribalta accanto a Trump alla Casa Bianca. Insieme ad altri amministratori delegati del settore tecnologico, ha annunciato la fondazione della società Stargate, che mira a espandere l'infrastruttura per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump con l'amministratore delegato di SoftBank Masayoshi Son, Larry Ellison e l'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman (da sinistra a destra) alla Casa Bianca nel gennaio 2025. KEYSTONE

«Nel caso di Larry, va ben oltre la tecnologia: è un po' l'amministratore delegato di tutto», ha detto The Donald di Ellison durante l'evento , secondo la CNN.

Non solo politica

L'influenza del miliardario va ben oltre la politica. Nel 2012 ha acquistato l'isola hawaiana di Lanai per quasi 300 milioni di dollari.

Possiede anche un torneo di tennis e una squadra di vela, con cui ha vinto la Coppa America nel 2010 e nel 2013. Nel 2022 ha investito un miliardo di dollari nell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Semplicemente perché «sarebbe stato divertente», come scrive il New York Times.

Il magnate possiede anche il 50% della società di produzione Skydance, fondata e diretta dal figlio David Ellison. Nell'agosto del 2025, Skydance si è fusa con Paramount, acquisendo così anche il canale televisivo CBS. Gli Ellison vogliono utilizzare Skydance per rilevare anche il gruppo Warner Bros.

Pochi giorni fa, Skydance ha annunciato la nomina del giornalista conservatore Bari Weiss a caporedattore della CBS. Bari Weiss si è dimessa dal «New York Times» nell'estate del 2020 perché trovava i suoi servizi troppo di sinistra - e da allora ha quasi simboleggiato lo scivolamento a destra dei media statunitensi.

«Presidente ombra degli USA»

E ora TikTok. L'acquisizione dell'app da parte di Oracle, è in realtà solo il passo logico successivo. Oracle ospita i dati statunitensi dell'app sui suoi server cloud dal 2020. Ma in silenzio, in secondo piano. Ora, però, il progetto ombra sta diventando un simbolo dell'alleanza sempre più stretta tra Trump e l'industria tecnologica.

Un avvicinamento che ha come protagonista Larry Ellison, l'uomo su cui nel 1997 è stata pubblicata una biografia dal titolo: «La differenza tra Dio e Larry Ellison? Dio non pensa di essere Larry Ellison». E che la rivista «Wired» ha descritto come il «Presidente ombra degli USA» nel settembre 2025.

«Se potessi renderlo al 100% MAGA, lo farei», ha detto il numero 1 della Casa Bianca al momento della firma dell'ordine esecutivo su TikTok.

E ha continuato: «Ma purtroppo non funzionerà così». Con Larry Ellison al suo fianco, però, potrebbe avvicinarsi a questo obiettivo più che mai.