Guerra Un militare britannico è morto in Ucraina: «Tragico incidente»

SDA

9.12.2025 - 19:23

Il primo militare britannico è morto in servizio in Ucraina. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Un membro delle forze armate britanniche è morto in Ucraina questa mattina per le ferite riportate in un «tragico incidente mentre osservava le forze ucraine testare una nuova capacità difensiva, lontano dalla linea del fronte».

Keystone-SDA

09.12.2025, 19:23

09.12.2025, 19:32

È quanto ha dichiarato un portavoce del ministero della Difesa di Londra. «I familiari sono stati informati e i nostri pensieri sono con loro in questo momento triste e difficile», ha aggiunto.

Il governo britannico aveva precedentemente confermato la presenza di un ridotto numero di propri militari in Ucraina in funzione di istruttori.

Come sottolineano i media del Regno Unito, si tratta del primo militare britannico in servizio morto in Ucraina. Non si conosce l'identità e nemmeno il grado o il reparto a cui apparteneva. Per la Bbc le circostanze della sua morte non riguardano il coinvolgimento di fuoco nemico, e questo confermerebbe il ferimento fatale nel corso di un test per qualche sistema difensivo.

Il ministro della Difesa, John Healey, ha dichiarato di essere «sconvolto dalla morte» del militare e di essere vicino alla «famiglia, agli amici e ai colleghi in questo momento di dolore», ma non ha aggiunto dettagli rispetto a quanto successo.

Per ragioni operative non si conosce quanti effettivi britannici siano in Ucraina, ma in precedenza è stato ammesso che c'è un piccolo numero di militari nel Paese a supporto delle forze armate di Kiev, lontano dalla prima linea, e per garantire la sicurezza del personale diplomatico.

