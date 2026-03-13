  1. Clienti privati
Crisi in Medio Oriente Un militare francese è morto in un attacco con drone a Erbil, in Iraq

SDA

13.3.2026 - 07:54

Il fumo provocato da un'esplosione all'aeroporto di Erbil, in Iraq. (foto dell'11 marzo 2026)
Il fumo provocato da un'esplosione all'aeroporto di Erbil, in Iraq. (foto dell'11 marzo 2026)
Keystone

Un militare francese è morto durante un attacco con drone nella regione di Erbil, in Iraq. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron su X.

Keystone-SDA

13.03.2026, 07:54

13.03.2026, 08:01

La vittima è il maresciallo Arnaud Frion del 7/o battaglione cacciatore alpini di Varces. «Alla sua famiglia e ai suoi commilitoni – scrive Macron – porgo le mie più sentite condoglianze e la solidarietà della nazione».

«Diversi nostri militari sono rimasti feriti – ha aggiunto il presidente -. La Francia è al fianco loro e dei propri parenti. Questo attacco contro le nostre forze impegnate nella lotta contro l'Isis dal 2015 è inaccettabile. La loro presenza in Iraq si inserisce nel quadro della lotta al terrorismo. La guerra in Iran non può giustificare tali attacchi».

Lo Stato Maggiore francese aveva in precedenza riferito che sei soldati francesi sono rimasti feriti in un «attacco con drone» a Erbil. I soldati erano «impegnati in un addestramento antiterrorismo con partner iracheni», ha precisato il quartier generale.

