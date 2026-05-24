Pesante attacco russo su Kiev la scorsa notte Keystone

È di un morto e almeno quaranta feriti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev di questa notte. Lo riportano i media ucraini, che danno conto delle attività dei soccorritori. Si registrano danni agli edifici in numerose zone della città.

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Secondo il capo dell'Agenzia di polizia metropolitana di Kiev Timur Tkachenko, al momento si contano «più di 40 luoghi in tutta la città danneggiati... Il numero delle vittime è in fase di accertamento. Secondo i dati preliminari, una persona è purtroppo deceduta a causa dei bombardamenti russi. Altre 20 persone sono rimaste ferite in misura diversa. Tutte stanno ricevendo assistenza medica qualificata».

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha fatto il punto dei danni materiali in città. Nel distretto di Darnytsia, riferisce, un edificio adibito a dormitorio, diversi locali non residenziali, una stazione di servizio e alcune auto parcheggiate vicino a un edificio residenziale sono stati danneggiati dalla caduta di detriti di droni e missili.

Nel distretto di Obolonsky, un drone ha colpito un edificio residenziale privato a un piano. Inoltre, a seguito dell'impatto di un altro drone vicino a un edificio residenziale di tre piani, è scoppiato un incendio in un'area aperta.

Sempre nello stesso distretto, a causa di un altro impatto, è divampato un incendio in un edificio residenziale di sedici piani e un altro incendio in un'area aperta, che si è propagato a un altro edificio residenziale.

Nel distretto di Shevchenkivskyi, due edifici residenziali e un centro uffici sono stati danneggiati dalla caduta di detriti missilistici, e alcune auto parcheggiate nel piazzale hanno preso fuoco.

Incendi sono divampati anche in due scuole a causa della caduta di detriti. È stato inoltre spento un incendio su una conduttura del gas tra due edifici residenziali.

Nel distretto di Dnipro, detriti sono caduti sul tetto di un edificio residenziale. Si è inoltre sviluppato un incendio a seguito dell'impatto di un drone con un'abitazione privata. Sono stati danneggiati anche un magazzino e un garage cooperativo. Nel distretto di Svyatoshynskyi, detriti di razzo sono caduti su un edificio residenziale privato a un piano.

Nel distretto di Podilskyi , detriti sono caduti anche sul territorio di edifici non residenziali. Nel quartiere di Holosiivskyi, detriti di razzo sono caduti sul tetto di un edificio residenziale di 24 piani. Nel distretto di Desnyanskyi, i detriti di un drone hanno colpito un supermercato e un centro commerciale.

Nel distretto di Solomyanskyi, un drone ha colpito il 23° piano di un edificio residenziale di 24 piani, provocando un incendio e la distruzione di elementi strutturali. Un incendio è scoppiato nel distretto di Pechersk a seguito dell'impatto di un drone contro un edificio residenziale di 20 piani.