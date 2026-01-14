Un nome del passato ritorna a farsi sentire nella crisi iraniana: chi è Peza Pahlavi? E cosa vuole?

Reza Pahlavi vive in esilio da circa 47 anni. Keystone

In Iran le proteste contro la povertà e la cattiva gestione stanno arrivando al culmine. Centinaia di persone sono morte, migliaia sono state arrestate - e il principe in esilio Reza Pahlavi invita alla resistenza. Ma cosa ha da dire?

Secondo gli attivisti, centinaia di manifestanti sono stati uccisi e oltre diecimila arrestati.

Il principe in esilio Reza Pahlavi invita alla resistenza. Ma chi è in realtà? Mostra di più

Da circa due settimane l'Iran è attraversato da proteste su scala nazionale contro la povertà, l'elevata inflazione e la fragile situazione economica. Secondo gli attivisti, le manifestazioni si sono estese a 186 città del Paese.

Inoltre, 483 manifestanti sarebbero stati uccisi, secondo quanto riportato dalla rete per i diritti umani HRANA, con sede negli Stati Uniti.

Finora sono morte in totale 544 persone, tra cui bambini e forze di sicurezza, e circa 10'700 persone sono state arrestate.

Giovedì nella capitale iraniana si erano già svolte massicce proteste contro la leadership dello Stato. Uncredited/UGC/AP/dpa

Le manifestazioni in Iran hanno raggiunto il loro apice la scorsa settimana. Anche dopo che Reza Pahlavi - di cui parleremo tra poco - aveva invitato la popolazione a scendere in piazza.

Oltre all'occupazione delle vie centrali delle città, tutte le istituzioni responsabili della propaganda della leadership statale e dell'interruzione delle comunicazioni sono ora «obiettivi legittimi», ha spiegato sulla piattaforma «X».

Pahlavi interviene attualmente con frequenza su «X» commentando gli sviluppi in Iran, ma a causa delle restrizioni all’accesso a Internet non è chiaro se e in che misura i cittadini iraniani riescano a vedere i suoi appelli.

Pahlavi ha anche chiesto di sostituire la «vergognosa bandiera della Repubblica islamica» con la vecchia bandiera in tutte le ambasciate e i consolati iraniani al di fuori dell'Iran.

In esilio da 47 anni

Chi è dunque l'uomo la cui voce è così forte in questo momento?

Reza Pahlavi è nato nel 1960. È il figlio maggiore dell'ex scià dell'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, e dell'ex imperatrice Parah Pahlavi.

Ha lasciato l'Iran nel 1978 per addestrarsi come pilota di jet da combattimento negli Stati Uniti. Nel 1985 ha conseguito una laurea in scienze politiche presso la University of Southern California (USC).

Mohammad Reza Pahlavi, l'ex scià dell'Iran. Wikipedia

Dopo la sua partenza, la situazione in Iran si fece drammatica: sempre più persone scesero in piazza contro il regime autoritario dello scià.

Di fronte alle continue proteste di massa e alle crescenti pressioni, lo scià fuggì in esilio in Egitto all'inizio del 1979: la monarchia crollò e la Rivoluzione islamica cambiò radicalmente il Paese. Due anni dopo, lo Scià morì di cancro.

Dopo la morte del padre, Reza sarebbe dovuto diventare il capo dell'Iran secondo la tradizionale linea di successione. Tuttavia, non si è mai seduto sul trono a causa della rivoluzione. È un principe senza regno né carica.

«Il cambiamento deve venire dall'interno»

Lo scià rimase negli Stati Uniti. Lì conduce una vita tranquilla: i media statunitensi riferiscono che è un ospite frequente nei caffè locali di Washington, spesso senza sicurezza visibile. Nel 1986 ha sposato Yasmine Etemand-Amini, un'avvocatessa con cui ha avuto tre figlie.

Tuttavia, non è mai stato completamente in silenzio. Ha ripetutamente invitato a protestare nel suo Paese, ad esempio dopo le controverse elezioni presidenziali del 2009 o nel 2022, dopo la morte violenta della giovane curda Jina Mahsa Amini, che ha dato vita al movimento «Donne, vita, libertà».

«Il cambiamento deve venire dall'interno», aveva detto Pahlavi all'epoca.

Tuttavia, molte delle sue iniziative rimasero inefficaci. Tentò più volte di istituire un governo in esilio e creò ripetutamente alleanze con l'opposizione. Tra queste, il Consiglio nazionale iraniano per le libere elezioni, fondato nel 2013.

Dopo il movimento «Donna, vita, libertà», si è formata l'Alleanza per la democrazia e la libertà in Iran, che ha unito figure di spicco dell'opposizione e vari movimenti politici. Tuttavia, questa coalizione è presto crollata a causa di divergenze interne.

Una figura controversa

Nel frattempo, il suo tono è diventato più sicuro di sé. Dopo gli attacchi aerei israeliani del 2025, in cui sono stati uccisi diversi generali iraniani di alto rango, Pahlavi ha dichiarato in una conferenza stampa a Parigi di essere pronto a guidare un governo di transizione in caso di crollo della Repubblica islamica. In seguito ha persino presentato un piano di 100 giorni per un'amministrazione ad interim.

La sua nuova determinazione, dice, si basa sulle lezioni apprese durante il suo esilio e sulla «missione incompiuta» di suo padre. «Non si tratta di restaurare il passato», ha detto a Parigi. «Si tratta di assicurare un futuro democratico a tutti gli iraniani».

La vicinanza ai governi occidentali provoca scetticismo

A causa del blocco di Internet imposto dal governo, solo poche immagini e video delle proteste sono stati diffusi all'esterno. Nei video, i manifestanti gridano «Viva lo Scià» e mostrano ritratti di Reza Pahlavi.

Ma la sua figura è polarizzante: non tutti gli iraniani lo vedono come un faro di speranza e molti lo guardano con scetticismo a causa delle sue origini.

In questa immagine tratta da un video, un manifestante mascherato tiene in mano una foto del principe ereditario iraniano Reza Pahlavi durante una manifestazione a Teheran. sda

Per i suoi sostenitori, il figlio di Mohammad Reza è l'unico politico dell'opposizione che viene ascoltato a livello internazionale e che sostiene in modo credibile un cambiamento pacifico.

I critici, invece, lo accusano di appoggiarsi troppo all'Occidente e dubitano che un principe in esilio possa conquistare la fiducia della popolazione del Paese. Soprattutto perché ha vissuto la maggior parte della sua vita negli Stati Uniti.

La sua vicinanza ai governi e ai media occidentali, in particolare, è vista come un rischio all'interno dell'opposizione. Alcuni temono che un cambio di potere sotto la sua guida possa aprire le porte a interessi stranieri.

Reza Pahlavi e il ministro dell'intelligence israeliano Gila Gamliel in Israele nel 2023. KEYSTONE

Anche l'atteggiamento aperto di Pahlavi nei confronti di Israele è fonte di dibattito. Nel 2023 ha incontrato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'anno scorso ha sostenuto la Guerra dei Dodici Giorni.

Mentre alcuni vedono questo come un riavvicinamento strategico - una possibile alleanza contro il regime dei mullah e la rinascita di amicizie pre-rivoluzionarie - altri lo vedono come una presa di distanza dagli alleati arabi dell'Iran.

Niente più monarchia

Pahlavi ha recentemente dichiarato ai cittadini iraniani in un videomessaggio su Instagram e in un articolo per il «Washington Post» ha scritto di voler guidare il Paese su una strada democratica.

In ogni caso, non vuole instaurare una monarchia in caso di caduta del regime. Vuole solo contribuire alla transizione verso un nuovo Stato. Vuole riunire diverse forze per garantire la stabilità, redigere una costituzione e facilitare libere elezioni, con l'obiettivo di «non dettare il risultato, ma garantire il processo».

Alla luce della massiccia repressione in atto nel Paese, rimane difficile valutare l'entità del suo effettivo sostegno. Per alcuni, il nome di Pahlavi è sinonimo di forza perduta, per altri di ombre di un governo autoritario.