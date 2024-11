Kamala Harris è in vantaggio di 5 e 6 punti in Michigan e Wisconsin. Diventerà presidente se le cose rimarranno così e se la 60enne vincerà anche in Pennsylvania. E improvvisamente Donald Trump si lamenta di brogli, ma l'FBI scopre che il video che dovrebbe attestarli è un falso, creato da Mosca per influenzare le presidenziali statunitensi.

Il candidato repubblicano alle presidenziali, l'ex presidente Donald Trump, si riflette nel vetro antiproiettile prima di parlare durante un comizio elettorale all'aeroporto Cherry Capital, venerdì 25 ottobre 2024, a Traverse City, Michigan. (Foto AP/Alex Brandon) KEYSTONE

Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump scrive di frodi elettorali nello Stato di influenza della Pennsylvania senza alcun motivo apparente, alimentando le speculazioni sul fatto che si aspetta di perdere in questo «Swing State».

Un nuovo sondaggio dà Kamala Harris in vantaggio di cinque e sei punti negli stati in bilico del Michigan e del Wisconsin.

È per questo che Trump è nervoso? Se Harris vince in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, sarà presidente.

Un presagio per il periodo successivo alle elezioni? Trump presenta la prima causa elettorale in Pennsylvania. Mostra di più

È uno strano messaggio quello che Donald Trump lancia via Truth Social la mattina del 30 ottobre. «La Pennsylvania sta imbrogliando a un livello raramente visto e viene beccata», scrive il 78enne. «Il sistema giudiziario deve rispondere ora».

Il candidato repubblicano non fornisce alcuna giustificazione e nemmeno prove, osserva Garrett Haake, giornalista di NBC News, e si chiede se questo sia un presagio di ciò che avverrà dopo le elezioni presidenziali del 5 novembre: il tycoon contesterà il voto per vie legali in caso di sconfitta?

Trump appears to be laying the groundwork to contest Pennsylvania election results, claiming without evidence this morning that the whole commonwealth somehow is cheering at “large scale levels” pic.twitter.com/NqxlZCk91q — Garrett Haake (@GarrettHaake) October 30, 2024

Il messaggio su Internet solleva un'altra domanda: «Trump ha appena dato un indizio che sta perdendo la Pennsylvania?», si chiede «NJ.com» dal New Jersey. «L'ex presidente sembra preoccupato di aver già perso lo Swing State», continua. Patrick Dillon suona lo stesso clacson.

Come Harris potrebbe vincere le elezioni

«Dimmi i tuoi dati interni alla PA [Pennsylvania] senza dirmi i tuoi dati interni alla PA», bestemmia l' ex dipendente dell'amministrazione di Barack Obama su X.

Nei sondaggi ufficiali, i candidati sono in parità nello Stato, ma un sondaggio interno repubblicano potrebbe essere giunto a una conclusione diversa.

Questo sarebbe fatale per la campagna elettorale di Trump: la Pennsylvania è considerata uno «swing State» che il vincitore delle elezioni deve conquistare per entrare alla Casa Bianca. Il Keystone State ha 19 elettori. A titolo di confronto, il Michigan invia 15 elettori e il Wisconsin dieci.

Elezioni americane del 2024 Il 5 novembre l'America eleggerà un nuovo presidente. Non solo il presidente, ma anche 35 seggi del Senato, l'intera Camera dei Rappresentanti e undici governatori saranno eletti di recente. blue News accompagnerà la fase calda del duello per la Casa Bianca non solo con uno sguardo dalla Svizzera, ma anche con reportage direttamente dagli Stati Uniti. Patrick Semansky/AP/dpa

Il paragone non è casuale: se Kamala Harris vince in questi «swing States» del nord, non importa come decidono gli altri quattro del sud, nella «Sun Belt». La democratica otterrebbe esattamente 270 grandi elettori e questo sarebbe sufficiente, anche se Trump dovesse vincere in Arizona, Nevada, North Carolina e Georgia.

La campagna di Trump presenta la prima causa elettorale

E in effetti, gli ultimi sondaggi mostrano che l'attuale vicepresidente USA ha esteso il suo vantaggio in Michigan e Wisconsin. Secondo la CNN, in quest'ultimo Stato ha sei punti di vantaggio su Trump, con il 51%. In Wisconsin ha il 48%, mentre Trump è al 43%. Il 6, 7 e 8% sono ancora indecisi in Wisconsin, Michigan e Pennsylvania.

BREAKING @CNN — Choice for President of people who said they already voted.



If this is the case in Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania, Trump is cooked when Democrats show up! Vote, Vote and Vote! 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊#HarrisSurge pic.twitter.com/VGfnj0B1Ae — Morgan J. Freeman (@mjfree) October 31, 2024

In altre parole: se la situazione rimane questa e la 60enne vince anche in Pennsylvania, la corsa è finita per Donald Trump. Almeno per quanto riguarda le elezioni: in questo caso non si escludono azioni legali.

Anzi, Trump ha già presentato la sua prima causa. Il cerchio si chiude: in Pennsylvania.

BREAKING: Trump campaign sues Bucks County, Pennsylvania, alleging it is "turning away our voters." pic.twitter.com/4jrxcJv8Lw — MSNBC (@MSNBC) October 30, 2024

La causa riguarda soprattutto la Contea di Bucks: è il distretto in cui, secondo un video, sono state scartate le schede elettorali di Trump. Tuttavia, questo filmato si è rivelato essere una falsificazione russa per manipolare le elezioni, che l'FBI è riuscita a scoprire.

«Un segnale preoccupante di ciò che accadrà»

Secondo un comunicato , la campagna di Trump sostiene che nella contea di Bucks il voto è stato ostacolato. Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova.

«La prima causa elettorale di Trump è un segnale preoccupante di ciò che accadrà», si sfoga il liberale New Republic.

That ballot will then be mailed to the voter or can be picked up by the voter later this week. (2/3) — Bucks County Government (@BucksCountyGovt) October 29, 2024

Trump sta sparando anche contro altre contee: il «Philadelphia Inquirer» descrive come l'ex presidente stia diffondendo bugie su Truth Social riguardo alla Contea di Lancaster e alla Contea di York, dove sarebbero state distribuite «schede false».

Non ci sono prove di tutto ciò, sottolinea il quotidiano statunitense.

Sembra che Donald Trump si stia innervosendo.

E avrebbe ragione di esserlo: i sondaggi tra coloro che hanno già votato in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin mostrano la sua avversaria in netto vantaggio, rispettivamente con il 17, 26 e 22%. Questo vantaggio sarà ovviamente messo in prospettiva il 5 novembre. L'unica domanda è: fino a che punto?

Ciò che sembra certo, tuttavia, è che Donald Trump non accetterà un'eventuale sconfitta alle urne e cercherebbe una decisione in tribunale.