Donald Trump adirato dalle parole di Khamenei. Keystone

Mentre gli USA tentano di rilanciare i negoziati con Teheran offrendo miliardi e allentamenti sulle sanzioni, Donald Trump congela tutto dopo le parole incendiarie di Khamenei.

Keystone-SDA SDA

Una pioggia di miliardi per lanciare un programma nucleare civile, un allentamento delle sanzioni e la possibilità di accedere ai fondi al momento vincolati. Sono alcuni degli elementi del piano americano per far tornare l'Iran al tavolo delle trattative, a patto che rinunci in via definitiva all'arricchimento dell'uranio.

Un piano che però vacilla sotto l'ira di un Donald Trump molto irritato dalle parole dell'ayatollah Ali Khamenei che, parlando per la prima volta dopo il cessate il fuoco tra Iran e Israele, ha usato parole di fuoco verso Washington e Tel Aviv.

Risultato: ora il presidente americano sembra fare retromarcia sulla rimozione delle sanzioni. «Negli ultimi giorni ci stavo lavorando», ha ammesso sul suo social Truth. Poi «sono stato colpito da una dichiarazione di rabbia, odio e disgusto, e ho immediatamente abbandonato ogni lavoro sulla rimozione delle sanzioni e altro ancora», ha aggiunto, lasciando i negoziatori americani a interrogarsi sulle armi a loro disposizione per convincere Teheran.

I colloqui sono ripresi

Subito dopo i bombardamenti americani ai tre siti nucleari iraniani le trattative con Teheran sono riprese, e al momento - riporta la «CNN» - varie ipotesi sono state messe in campo. Fra queste la possibilità che gli Stati Uniti facilitino l'accesso a 30 miliardi di dollari per la costruzione di un programma nucleare civile che non preveda l'arricchimento dell'uranio.

Una cifra, hanno precisato dalla Casa Bianca, che non arriverà direttamente dagli Stati Uniti. La preferenza degli americani è che siano infatti vari Paesi arabi a farsi carico dell'investimento.

«Siamo disposti a guidare i colloqui ma non ci assumeremo l'impegno» di pagare, ha detto senza giri di parole un funzionario americano.

Il ritiro delle sanzioni

Fra le altre ipotesi sul tavolo ci sarebbe ancora, comunque, la rimozione di alcune sanzioni e la possibilità per Teheran di accedere ai 6 miliardi di dollari depositati in conti esteri che ora non possono essere usati liberamente.

Un'altra idea avanzata in settimana sarebbe stata quella di far pagare sempre ad alcuni Paesi arabi alleati degli Stati Uniti la sostituzione di Fordow con un sito per l'energia nucleare civile.

Una strada questa difficile per ora da considerare con forza, visto che non è chiaro se l'impianto sia ancora utilizzabile dopo i raid americani.

Trump: «L'Iran vuole incontrarsi»

«I siti nucleari iraniani sono stati distrutti», ha ribadito quindi Trump, dicendosi certo che, se necessario, bombarderebbe nuovamente l'Iran.

«Lo farei di sicuro», ha risposto a chi gli chiedeva se fosse pronto a nuovi raid nel caso in cui l'intelligence arrivasse alla conclusione che i livelli di uranio arricchito dell'Iran sono preoccupanti.

«Non credo che l'Iran tenterà di riavviare il programma nucleare a breve. L'Iran vuole incontrarsi», ha aggiunto nel corso di una conferenza stampa.

Katz: «Abbiamo cercato di eliminare Khamenei»

Difendendo a spada tratta il successo dei raid americani, Trump si è scagliato con forza contro l'ayatollah Khamanei. «L'ho salvato da una brutta morte», ha scritto su Truth.

«Sapevo esattamente dove si trovava, e non ho permesso a Israele, o alle Forze Armate statunitensi, di gran lunga le più grandi e potenti al mondo, di porre fine alla sua vita», ha spiegato, accusando la Guida suprema di «mentire» per aver cantato vittoria quando in realtà è stato «battuto».

«Un uomo di fede come lui - ha messo in evidenza - dovrebbe dire la verità». Intanto Israele - ha ammesso il suo ministro della difesa Israel Katz - ha effettivamente cercato di eliminare Khamenei, ma l'opportunità operativa per farlo - ha spiegato - non si è mai presentata: «Se fosse stato nel nostro mirino lo avremmo eliminato».