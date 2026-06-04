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Nella zona di Pola Un piccolo aereo precipita in Croazia, 4 morti e 2 dispersi

SDA

4.6.2026 - 16:33

L'impatto col suolo ha spezzato il velivolo in due parti.
L'impatto col suolo ha spezzato il velivolo in due parti.
Keystone

Un piccolo aereo, ancora non identificato, è precipitato giovedì mattina poco dopo le 11:00 nei pressi di Medolino, in Istria, nella zona di Campanoži, area disabitata non lontano da Pola.

Keystone-SDA

04.06.2026, 16:33

04.06.2026, 16:40

La polizia istriana ha confermato l'incidente senza fornire altri dettagli. La stampa scrive della morte di almeno quattro persone, mentre altre due risulterebbero disperse. Sul posto sono intervenuti tempestivamente polizia, pompieri e personale di pronto soccorso.

Secondo le prime informazioni non ufficiali, le vittime sarebbero cittadini stranieri. Il velivolo sarebbe decollato dalla Germania e, secondo fonti locali, il volo non sarebbe stato comunicato alle autorità croate.

Il pilota Nijaz Delić, che utilizza l'aeroporto sportivo di Medolino, ha dichiarato ai media locali che l'aereo, per ragioni ancora ignote, avrebbe eseguito una spirale prima di schiantarsi al suolo. L'impatto avrebbe spezzato il velivolo in due parti.

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